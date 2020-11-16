"Что за панталоны?": экс-Серебро шокировала публику нескромным фото

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица солистка группы Favlav Полина Фаворская снялась ночью на одном матрасе в вызывающей позе и взбудоражила поклонников своими формами.

Полина Фаворская пожаловалась в сториз, что она целый день лежит на постели, и чувствует себя йогуртом. Потом она опубликовала пост в Instagram, в котором показала себя в огромных трусах и лифчике дома.

"Я - йогурт. А ты?", - пишет она

На фото, которые показала она в сети, Полина Фаворская демонстрирует длинные сексуальные ножки, плоский животик и спортивную фигурку, прикрытую оверсайз-трусами и спортивным лифчиком. Она позирует перед камерой, выставляя в лучшем ракурсе все свои достоинства.

Полина Фаворская / Instagram

Полина Фаворская / Instagram

Полина Фаворская / Instagram

"Ям-ям, Йогуртом по губам) А я туман", "окутаешь меня?",

"Что за панталоны?", "Памперсы - вообще, жесть",

"А я пончик, сладкий и с дырочкой",

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