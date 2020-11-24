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​Юлия Санина обратилась к Тине Кароль после совместного выступления на Танцах со звездами​

24 ноября 2020, 21:11

Саниной посчастливилось оказаться в трио с Тиной Кароль, которая поддерживала коллегу с самого начала шоу.

Юлия Санина обратилась к Тине Кароль / instagram.com/tina_karol

​В полуфинале проекта Танці з зірками на 1+1 на паркет впервые вышла ведущая шоу Тина Кароль. Певица станцевала с парой Юлия Санина и Дима Жук.

Участница группы The Hardkiss​ Юлия Санина поделилась своими эмоциями и обратилась к Тине Кароль.

Санина в Instagram призналась, что была в восторге от работы с Тиной Кароль и вполне довольна нежной и страстной румбой, которую они показали на паркете.

"Отдельное спасибо Тине Кароль. Ты невероятная и все делаешь на максимум", – написала Юлия Санина.

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Артистка в очередной раз поблагодарила партнера Дмитрия Жука, мужа Вала (настоящее имя – Валерий Бебко), который поддерживает ее стремление завоевать победный кубок, организаторов и зрителей, которые еженедельно отдают свои голоса.

"Спасибо всей команде "Танцев со звездами" за титанический труд в такое непростое время... сотни людей каждое воскресенье дарят вам несколько часов сказки. Дорогой Дмитрий Жук, у меня есть еще целая неделя говорить тебе спасибо, и я буду это делать. Спасибо всем моим, Вы моя защита и дом, где бы я ни была", – подчеркнула Юлия Санина.

Как ранее сообщал Главред, Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос прошли в финал шоу Танці з зірками 2020​.

Тина Кароль Юлия Санина Танці з зірками новости шоу бизнеса
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