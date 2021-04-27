Юлия Санина отреагировала на возможность стать тренером 12 сезона шоу Голос країни

The Hardkiss Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss/

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина долгое время дружит с Тиной Кароль, и даже записали совместные песню и клип Вільна для фильма.

Тина Кароль была тренером шоу Голос країни много сезонов подряд, но решила покинуть проект после 11 сезона.

В финале 11 сезона шоу после объявления победителя Тина взяла голос, и после благодарности объявила, что покинет проект. Она предложила каналу 1+1 взять на ее место Юлию Санину.

Спустя несколько дней Юлия Санина решила провести общение с фанатами, и одним из первых ее вопросов ей был - принимает ли Санина предложение Тины.

"Я очень благодарна всегда Тине за теплые слова и за такое доверие. Но, Владимир Завадюк пока что еще не звонил. Ничего не могу сказать по этому поводу", - сказала Юлия.

Напомним, в финале шоу Голос країни 2021 победил чемпион Нади Дорофеевой Сергей Лазановский.

Тина Кароль еще до финала вокального проекта призналась, что подумывала о том, чтобы завершить карьеру певицы.

Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.