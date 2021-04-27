Юлия Санина отреагировала на возможность стать тренером 12 сезона шоу Голос країни

Украинская певица Юлия Санина ответила на предложение Тины Кароль заменить ее на шоу Голос країни.
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина долгое время дружит с Тиной Кароль, и даже записали совместные песню и клип Вільна для фильма.
Тина Кароль была тренером шоу Голос країни много сезонов подряд, но решила покинуть проект после 11 сезона.
В финале 11 сезона шоу после объявления победителя Тина взяла голос, и после благодарности объявила, что покинет проект. Она предложила каналу 1+1 взять на ее место Юлию Санину.
Спустя несколько дней Юлия Санина решила провести общение с фанатами, и одним из первых ее вопросов ей был - принимает ли Санина предложение Тины.
"Я очень благодарна всегда Тине за теплые слова и за такое доверие. Но, Владимир Завадюк пока что еще не звонил. Ничего не могу сказать по этому поводу", - сказала Юлия.
Напомним, в финале шоу Голос країни 2021 победил чемпион Нади Дорофеевой Сергей Лазановский.
Тина Кароль еще до финала вокального проекта призналась, что подумывала о том, чтобы завершить карьеру певицы.
Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.