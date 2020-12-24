Юрий Бардаш стал папой и показал дочь - трогательные фото

Юрий Бардаш и Елизавета Коцюба / Instagram

Юрий Бардаш рассекретил свою дочь, которую ему родила жена Лиза. Юрий и Лиза поженились летом 2020 - выставили совместные фото уже после свадьбы в августе.

Поклонники и друзья завалили пару поздравлениями

"Через покаяние, нам даруется прощение, а значит преображению быть. Сара.", - написал он.

На фото Лиза сидит на полу в подушке для беременных, обложенная подушками, укутанная в теплый плед, и кормит грудью дочку. Как признался Юрий, ее назвали Сара.

Юрий Бардаш / Instagram

На другом фото из сторис он позировал рядом с люлькой с маленькой Сарой

"Удивительной красоты фото. Какое счастье, поздравляю!", "Какая красивая Елизавета и Сара, такая фотография волшебная", "Это прекрасно !!! От всей души поздравляю", "Прекрасное завершение этого года — знак к жизни!", "Крепкого здоровья Саре! Поздравления родителям! Пусть радует и вдохновляет.", "Как Мадонн. Поздравляю, Бардаш", - пишут ему поздравления.

Пока что Юрий и Лиза не стали сообщать других подробностей о дочке.

Напомним, что Юрий Бардаш женился второй раз - у него уже есть сын от бывшей жены Кристины Герасимовой, которая выступала под псевдонимом ЛУНА, и изменяла ему с музыкальным продюсером. Супруги развелись со скандалом из-за измены Кристины.

Известно, что артистка загуляла с другом Юрия, саунд-продюсером Александром Волощуком. Юрий Бардаш тяжело переживал измену жены.