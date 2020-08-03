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Жена Эндрю Картрайта общалась с его любовницей и угрожала ей

3 августа 2020, 16:59

Марина Кохал писала угрозы мужу и его любовнице, а потом ее муж умер. Эксперты восстановили часть информации с ее телефона, которая бросила тень на первоначальный рассказ.

Энди Картрайт
Энди Картрайт / Instagram

Марина Кохал знала любовницу Александра Юшко, и после его смерти писала ей, что он "куда-то вышел".

Девушка Надежда получила статус свидетеля, пишет телеграм-канал База

Следствие обнаружило, что у Александра Юшко была 24-летняя любовница по имени Надежда. Девушка уже была на допросе в Следственном комитете и получила статус свидетеля. Она рассказала, что Марина знала об их отношениях с Александром, и даже обманула ее о смерти Александра.

Надежда ездила в июле в Москву, а когда вернулась 27 числа попыталась связаться с Энди, но он не отвечал. Тогда она позвонила Марине, чтобы узнать где находится Александр.

По мнению следствия, в тот момент мужчина уже был мертв, но Кохал ответила Надежде, что муж куда-то вышел. Читайте такжеУмер Энди Картрайт - что известно об репере из Нежина

Кроме того, оказалось, что Марина Кохал угрожала расправой любовнице своего мужа Энди Картрайта, пишет телеграм-канал LifeShot.

Сообщения с угрозами Марина писала Надежде и супругу, и обещала, что, если он уйдет из семьи, его новой возлюбленной не поздоровится. Об этом сообщает источник, близкий к следствию.

Любовница Энди Картрайта Надежда
Любовница Энди Картрайта Надежда / Baza

Марина также обещала сделать все, чтобы он не виделся с ребенком.

В телефоне обвиняемой помимо переписок, которые восстановили специалисты, были обнаружены и фото болотистой местности, куда, предположительно, она планировала вывезти останки мужа.

Ранее родители Энди Картрайта высказались о смерти сына и планах на суд.

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