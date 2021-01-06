Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием

Dr. Dre / Instagram

Знаменитый исполнитель и музыкальный продюсер Dr. Dre попал в больницу Лос-Анджелеса из-за аневризмы головного мозга.

Состояние Dr Dre оценивают как стабильное. Он находится в отделении интенсивной терапии, сообщили в издании TMZ со ссылкой на знакомых музыканта.

Близкие отметили, что музыканта сразу же поместили в реанимацию, но врачи не смогли понять, что то вызвало у музыканта кровоизлияние в мозгу.

Американские журналисты уточнили, что Dr. Dre в процессе сложного развода с фотографом Николь Янг.

Пара была в браке 24 года, а теперь делит 800 миллионов долларов.

К счастью, дети уже достигли совершеннолетия.

Очередное заседание по разводу было запланировано на 6 января 2021 года, но по понятным причинам музыкант его пропускает.

Напомним, в США актрису Таню Робертс ошибочно объявили мертвой, но она умерла через день скандала.