Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre попал в реанимацию 5 января.
Знаменитый исполнитель и музыкальный продюсер Dr. Dre попал в больницу Лос-Анджелеса из-за аневризмы головного мозга.
Состояние Dr Dre оценивают как стабильное. Он находится в отделении интенсивной терапии, сообщили в издании TMZ со ссылкой на знакомых музыканта.
Близкие отметили, что музыканта сразу же поместили в реанимацию, но врачи не смогли понять, что то вызвало у музыканта кровоизлияние в мозгу.
Американские журналисты уточнили, что Dr. Dre в процессе сложного развода с фотографом Николь Янг.
Пара была в браке 24 года, а теперь делит 800 миллионов долларов.
К счастью, дети уже достигли совершеннолетия.
Очередное заседание по разводу было запланировано на 6 января 2021 года, но по понятным причинам музыкант его пропускает.
Напомним, в США актрису Таню Робертс ошибочно объявили мертвой, но она умерла через день скандала.