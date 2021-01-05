Таня Робертс не умерла - девушку "случайно" посчитали мертвой

Таня Робертс / Кадр из фильма Вид на Убийство

4 января TMZ опубликовало информацию о том, что 65-летняя "девушка Бонда" Таня Роберс умерла после того, как упала накануне Рождества, и опираясь на нее множество изданий опубликовали свои новости. Но оказалось, что это была ошибка, которую спровоцировал возлюбленный актрисы.

Издание TMZ опровергло информацию о смерти Робертс, обнародовав заявление представителя секс-символа 80-х Майкла Пингела.

Дело в том, что якобы любимый звезды Ланс О'Брайен пришел к ней в больницу и увидел, как обессиленная избранница закрыла глаза. Почему-то муж подумал, что Таня умерла и ушел из палаты, так и не пообщавшись с медиками.

"Мы только что поговорили с Лансом, партнером Тани. Он говорит, что пошел в больницу, и, сидя в ее палате, она открыла глаза и попыталась схватить его, но глаза закрылись, и она "увяла". Он сказал, что был опустошен и вышел из комнаты, а затем из больницы, и никогда не общался с медицинским персоналом", - говорится в сообщении.

Ланс записывал интервью для Inside Edition, когда ему позвонили из больницы, чтобы сообщить новости, возможно, из-за этого случилось недоразумение.

Друзья семьи также связались с TMZ, сказав, что Ланс позвонил им, чтобы сообщить им о "смерти" звезды.