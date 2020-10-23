Звезда Игры Престолов рассказала о беременности

Роуз Лесли рассказала о своей беременности / Instagram Роуз Лесли

Кит Харингтон и Роуз Лесли готовятся стать родителями своего первенца - об этом стало известно сравнительно недавно, и не очень много - пара отличается скрытностью и любовью к уединенной жизни.

Впервые звезда "Игры престолов", "Последнего охотника на ведьм" и других картин Роуз Лесли прямо рассказала о своей беременности во время интервью изданию The New York Post

Беременная Роуз Лесли призналась, что очень счастлива, и с нетерпением ждет ребенка - можно понять, что этот шаг для пары был вполне осознанным и решительным.Читайте такжеСофи Тернер впервые стала мамой - назвали пол ребенка

"Я чувствую радостное волнение от ожидания ребенка! И я не могу дождаться встречи с новым членом нашей семьи", - сказала она.

Отношения Кита Харингтона и Роуз Лесли продолжаются с 2011 года. Точно никто не знает, было ли это до сцены секса их героев в сериале, но актеры в отношениях уже около 9 лет, и первое время не рассказывали о них и не афишировали.

А свадьбу и вовсе сыграли только тогда, когда закончилась "Игра престолов". Предложение Кит сделал в 2017 году, а свадьбу сыграли в 2018 в Великобритании, и не обошлось без старинных красивых замков.

Перед тем, как пара забеременела, Кит Харингтон еще проходил лечение от алкоголизма, ибо по его признанию у него была депрессия после окончания "Игры престолов", и он пристрастился к алкоголю. Теперь же счастливый будущий молодой отец обещает, что их ребенок сможет заценить папу и маму еще на этапе зарождения отношений в сериале.