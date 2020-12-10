Звезда сериала Новенькая полностью обнажилась

Анна Тихомирова / Facebook

Украинская актриса и модель Анна Тихомирова поделилась новым фото, которое сделала в загородном аква и спа центре отдыха под Киевом.

Девушка решилась сняться совершенно обнаженной, позируя в прозрачной душевой кабинке.

Анна никак не подписала фото, добавив только эмодзи котячих лапок. На снимке свет сделали так, чтобы он падал в объектив, так что фигуру девушки разглядеть не так просто. Она прижалась ягодицами к стеклянной стене душевой кабины, руки подняла вверх над головой, будто бы потягиваясь.

Все это очень понравилось ее подписчиками, который поспешили поставить ей одобрительные эмоджи или написать комплименты.

Анна Тихомирова / Instagram

"Гарненька Квіточка", "Мені дуже нра! В межах і в спосіб)))", "Красиво однако", "Пошла жара", "Шо за эротика", "Дуже гарно", "Шок контент", - пишут ей в комментариях.

До этого Анна уже позировала в этом же комплексе - демонстрируя фигуру в красном купальнике в стиле "Спасатели Малибу".