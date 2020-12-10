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Звезда сериала Новенькая полностью обнажилась

10 декабря 2020, 01:36

Актриса и модель Анна Тихомирова поделилась с поклонниками пикантным фото, которое делала без лишней одежды.

Анна Тихомирова
Анна Тихомирова / Facebook

Украинская актриса и модель Анна Тихомирова поделилась новым фото, которое сделала в загородном аква и спа центре отдыха под Киевом.

Девушка решилась сняться совершенно обнаженной, позируя в прозрачной душевой кабинке.

Анна никак не подписала фото, добавив только эмодзи котячих лапок. На снимке свет сделали так, чтобы он падал в объектив, так что фигуру девушки разглядеть не так просто. Она прижалась ягодицами к стеклянной стене душевой кабины, руки подняла вверх над головой, будто бы потягиваясь.

Все это очень понравилось ее подписчиками, который поспешили поставить ей одобрительные эмоджи или написать комплименты.

Анна Тихомирова
Анна Тихомирова / Instagram

"Гарненька Квіточка", "Мені дуже нра! В межах і в спосіб)))", "Красиво однако", "Пошла жара", "Шо за эротика", "Дуже гарно", "Шок контент", - пишут ей в комментариях.

До этого Анна уже позировала в этом же комплексе - демонстрируя фигуру в красном купальнике в стиле "Спасатели Малибу".

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