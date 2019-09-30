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Стало известно, кто может составить конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева

30 сентября 2019, 17:20

Ткаченко и Вакарчук могут потеснить действующего мэра.

Виталий Кличко
Виталий Кличко может проиграть следующие выборы

В рейтинге кандидатов в мэры столицы Виталий Кличко набрал бы 20,7% поддержки, а его серьезным конкурентом стал бы Александр Ткаченко, которого поддерживают 18,6%.

Если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в ближайшее воскресенье, то почти 54% киевлян проголосовали бы за партию "Слуга народа". Об этом во время презентации результатов опроса относительно поствыборных ориентаций киевлян сообщил директор компании Seetarget Алексей Боровский.

По его словам, к идее проведения внеочередных выборов городского головы Киева и городских властей позитивно относятся 59,1% населения, негативно воспринимают внеочередные выборы 32,4%, затруднились с ответом 8,5% киевлян.

Боровский отметил, что респонденты указывают на готовность к полной перезагрузке городской власти - как в мэрии, так и в Киевсовете. Так, большинство опрошенных (42,2%) считают, что после выборов мэра Киева и городского совета ситуация в городе изменится к лучшему. Еще 15,1% не верят в положительные изменения со сменой власти и 5,4% предрекают ухудшение, а 37,3% опрошенных затруднились с ответом.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Киевский горсовет состоялись в ближайшее время, 53,8% среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором, проголосовали бы за партию "Слуга народа". В тройку лидеров также входят партии "Европейская солидарность" (9,9%) и "Голос" (7,1%)

В рейтинге кандидатов в мэры Киева, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, Виталий Кличко набрал бы 20,7% поддержки среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором. Его серьезным конкурентом стал бы Александр Ткаченко - его поддерживают 18,6%. На третьем месте в рейтинге Святослав Вакарчук, который имеет 12,4% поддержки киевлян.

При этом, согласно опросу компании, небольшой отрыв между Кличко и Ткаченко ставит под сомнение победу Виталия Кличко во втором туре. Кличко имеет шанс на победу в случае если среди его соперников будут Гордон или Вакарчук, но проигрывает Александру Ткаченко, который набирает 36,8% поддержки киевлян. Кличко – только 34,4%.

Опрос среди 1 тыс. 207 респондентов провела компания Seetarget с 20 по 27 сентября методом личных интервью (face-to-face) дома у респондента. Исследование репрезентативно по полу, возрасту и району проживания. Погрешность измерения составляет не более 2,9%.

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