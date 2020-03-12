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Труп в крови: в Киеве найден мертвым директор кинотеатра

12 марта 2020, 00:08

СМИ сообщили о жуткой находке в помещении Флоренции.

Найден мертвым директор кинотеатра Флоренция / Информатор

В Киеве сотрудники кинотеатра Флоренция, который находится на Троещине, по адресу улица Маяковского, 61, обнаружили жуткую находку.

Как пишет вечером 11 марта Информатор, в подсобном помещении был найден труп мужчины. Позже он был опознан - им оказался директор данного кинотеатра.

"На Троещине в кинотеатре нашли мертвого директора в крови", - пишет Информатор.

По информации издания, рассматривается версия несчастного случая, якобы мужчина мог упасть с лестницы.

Как ранее писал Главред, во Львове задержали преступника, который подозревается в убийстве двух женщин: 57-летней матери и ее 36-летней дочери.

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"Во Франковский отдел полиции 7 марта поступило сообщение от патрульных полицейских о том, что, прибыв на вызов по улице Антоновича во Львове, они обнаружили в одной из квартир тела двух женщин с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении Нацполиции 7 марта.

Как сообщал Главред, в Харькове в Новобаварском районе в коллекторной трубе у реки Уды обнаружено сожженное тело погибшей девушки. По данным отдела коммуникации полиции Харьковской области, тело убитой обнаружила во время прогулки местная жительница. Погибшей на вид около 20-35 лет. 

новости Киева новости кино кинотеарт смерть Троещина
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