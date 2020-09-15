В рамках определения лучших итальянских напитков прошла дегустация итальянских игристых вин Фраголино.

Участники сравнивали более 6 образцов разных брендов. Виноделы и сомелье, опираясь исключительно на свой высокопрофессиональный вкус, выбрали лучшее Фраголино.

Известный итальянский бренд Villa Mare получил максимальный балл.

Особенность Фраголино Villa Mare в том, что для производства используется 100% итальянский виноград. Благодаря натуральной вытяжке из свежих ягод земляники достигается идеальное сочетания вкуса и аромата во всем известном и популярном напитке Фраголино.

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