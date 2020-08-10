Пи(А)р власти на развалинах строительной отрасли

ГАСИ

По случаю Дня строителя на "междусобойчике" премьер Денис Шмыгаль и председатель профильного комитета ВР Андрей Клочко вовсю хвастались реформами одиозной Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и строительной отрасли в целом.

И одновременно сознавались, что под эти реформы за полгода даже не подведена законодательная база.

Телега впереди лошади

На "круглом столе", посвященном Дню строителя, 7 августа собрались в основном "свои": вышеупомянутый премьер и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, профильный министр, председатель Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Юрий Васильченко, глава Сервисной службы градостроительства (ССГ) Алексей Башкиров, глава никому не известной строительной ассоциации Юрий Кватерчук. а также представители некоторых строительных компаний.

Выступавшие очень хвалили начатую полгода назад, в марте, "реформу" ГАСИ: тогда были приняты два постановления Кабмина, которыми ГАСИ правительство якобы ликвидировало. Вместо нее создали три новых органа центральной исполнительной власти, а также остановили контроль в строительстве и отменили лицензирование.

Постановления готовил Шмыгаль, еще будучи министром, а принимал уже будучи премьером. Практически все службы Кабмина дали замечания по ним, и с этими замечаниями они были приняты.

На этом фоне очень странно звучали призывы премьера Шмыгаля к присутствующим подавать свои коррективы к законопроекту реформы ГАСИ, который еще только будет подан в Верховную Раду. То есть, глава Кабмина признался в том, что поставил телегу впереди лошади и действовал безо всяких законных оснований. Иными словами, в нарушение действующего закона.

И правительство уже нарвалось из-за своих юридических "художеств" на судебный иск с непредсказуемыми последствиями. Окружной админсуд Киева открыл производство по иску о признании незаконным постановления Кабмина, которым была ликвидирована ГАСИ. Суд назначил подготовительное судебное заседание на 12 августа 2020 года.

Истцом в этом деле выступает некая общественная организация "Минбуд", созданная 4 марта 2020 и зарегистрирована в с.Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Впрочем, ничего удивительного для правительства, которое работает согласно отвергнутой парламентом программе действий и не видит в этом ничего особенного. На таком фоне полугодичное пренебрежение отраслевым законом могло бы выглядеть пустяками. Если бы речь не шла об огромных суммах, миллиардах коррупционных долларов.

ГАСИ – есть и будет есть

На эти полгода ГАСИ, "прославившаяся" неимоверным уровнем коррумпированности, никуда не делась, спокойно орудовала и дальше. Тем временем новообразованные органы не делали практически ничего.

Итог простой: строительства за полгода стало меньше, а коррупции в отрасли – еще больше. Эксперт по градостроительству Сергей Шевченко, анализируя показатели отрасли, объемы производимой строительной продукции, показывает довольно пессимистическую картину по сравнению с аналогичным периодом 2019:- индекс строительной продукции упал на 5,5%;- объем выполненных строительных работ показал спад в 4,6%;- уровень выдачи ГАСИ документов разрешительного характера сократился вдвое (!)

И особо подчеркивает затягивание реформ и коррупционную составляющую работы ГАСИ.

Народный депутат от "За будущее", экс-губернатор Волынской области (не верьте сайту президента, "Луцкой области" нет в природе!) Игорь Палица заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) продолжает работать по старым схемам даже при новой власти. Старым менеджерам, которые брали взятки 10 лет подряд и "носили", кураторам удалось остаться.

Об этом Палица сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на "1+1". "Вернулись все старые схемы ДАБИ. Ваша команда оставила старых менеджеров, которые сидели в этой ДАБИ 10 лет подряд. Которые обложили данью всех строителей в этой стране", - заявил Палица.

Он также отметил, что изменения, которые готовит правительство Дениса Шмыгаля, а именно - разделение ГАСИ на три части: для регистрации строительных объектов, технического регулирования и контроля - "профанация". "Будет брать каждый, кто будет руководить одной из трех частей", - сказал Палица.

Во времена Януковича, когда ГАСИ возглавлял Александр Рыбак, они брали $1 с квадратного метра с застройщиков за сдачу объектов, разрешение на строительство, а потом за сдачу в эксплуатацию, подчеркнул нардеп. Потом пришел следующий президент, другие руководители, но "той самой банде, которая сидит в ГАСИ, удалось сохранить свои позиции и брать уже $2".

"Четыре дня назад я услышал, что ГАСИ не вводит в эксплуатацию построенные свинофермы, элеваторы, требуя за это $4 за квадратный метр. Никогда раньше не позволяли себе брать за промышленные объекты, брали только за коммерческие", - рассказал Палица.

По его информации, в Одессе ГАСИ требует $6 за квадратный метр, а нынешняя власть запретила на местах ГАСИ областным решать вопрос. "И сидит та самая банда, только сегодня она "носит" своим новым кураторам",- говорит нардеп.

Еще один аспект "реформы" ГАСИ – введенное постановлением правительства отсутствие контроля, которое позволяет строить многоквартирные дома на приусадебных участках, пишет эксперт Сергей Шевченко. Яркий пример - село Софиевская Борщаговка, где населенный пункт превращают в каменные джунгли, создают чрезмерную нагрузку на инженерные сети и транспортный коллапс в пригороде. Но застройщики прекрасно "решают вопросы" с местной властью.

Любой позитив за ваши деньги

Вернемся к "форуму реформаторов" 7 августа. Похоже, премьер Шмыгаль извлек уроки из позорной презентации в ВР программы действий Кабмина с такими же оптимистическими слайдами. Тогда программу дружно раскритиковали нардепы, а депутаты "Голоса" язвительно шутили, что эти слайды похожи на раскраску, которой нерадивый школяр пытается спасти неудачный реферат.

На этот раз подстраховались: под запись официального Ютуба Кабмина выступили представители власти и тот самый глава загадочной строительной ассоциации Юрий Кватерчук. После него слово взял известный застройщик Игорь Никонов (KAN Development), и трансляция сразу же оборвалась. Присутствовавший на мероприятии рассказал, что Никонов и ряд других застройщиков высказались против "реформы", употребляя даже выражения типа "полный бред".

Но в информационное пространство хлынули (явно на платной основе) исключительно позитивные мессиджи властных и провластных персонажей. После окончания этого совещания, ближе к вечеру, на Интернет-ресурсах, Телеграм-каналах, на ТВ в материалах, сюжетах и новостях рассказывали, какие молодцы эти реформаторы, а застройщики в лице этого Юрия Кватерчука с его ассоциацией их поддерживают. Публикации продолжались и в субботу 8 августа.

На сайтах ТСН, УНИАН и правительственном "Укринформе" Шмыгаль обнадеживал обманутых инвесторов. На "Лиге" и "Главкоме" хвалили ликвидацию ГАСИ и обещали введение института строительных шерифов. "Украинские новости" и ряд сайтов помельче давали "одобрение со стороны застройщиков". И т.д. и т.п.

Негатив на Саакашвили – за отдельную плату

А вот на сайте "Гордон" и еще нескольких в том же централизованно-заказном порядке появился неприкрытый наезд главы комитета ВП Клочко на вполне дружественных власти и Зеленскому Саакашвили/Парцхаладзе: мол, реформа, предложенная их Офисом реформ, провальная.

"Опыт Грузии нас учит: если отказаться от контроля, можно быстро построить за 10 лет Батуми. Но еще через 10 лет мы будем иметь фантастические проблемы с эксплуатацией новостроек. И для решения этой проблемы потребуются колоссальные средства налогоплательщиков", – заявил Клочко.

Г-н Клочко несколько передергивает: 24 июля на презентации собственного проекта реформы ГАСИ Михеил Саакашвили говорил о передаче некоторых функций ГАСИ частным юрлицам, но этих юрлиц определяет государство и контроль над объектами повышенной этажности (СС3) остается за государством.

Почему же Клочко перешел на слабо аргументированные грубости по отношению к высокопоставленному чиновнику, близкому к Зеленскому? Ответ прост: в ОП считают, что Саакашвили вторгся на территорию кормления покровителей Клочко, на которую чужаков пускать они не хотят.

С чего начинается? С Родина!

Сегодня СМИ называют смотрящим за строительной отраслью Владимира Родина, помощника первого замглавы ОП Сергея Трофимова (бывший исполнительный продюсер студии "Квартал 95"). Родин официальный помощник, имеет кабинет в ОП на Банковой, но при этом является девелопером, совладельцем и директором строительной компании BDH, не усматривая в этом никакого конфликта интересов. Именно Родин застраивает Софиевскую и Петропавловскую Борщаговку, и ряд его объектов был построен с серьезными нарушениями (о чем написано выше). Поэтому Родин их смог ввести только тогда, когда уже взял под контроль отрасль.

Владимир Родин, планомерно подминая под себя строительную отрасль, сколотил, как говаривал Глеб Жеглов, "преступное сообщество граждан, в просторечии именуемое шайкой". Премьер министр – ставленник Трофимова, родная сестра Родина работает в аппарате у премьера.

Глава парламентского комитета Клочко – человек Трофимова, он полностью подконтролен Родину. Руководители новых мертворожденных строительных органов Васильченко и Башкиров – люди Родина. Юрий Кватерчук, выполнявший на "круглом столе" роль главы ассоциации застройщиков, является совладельцем и директор компании BDH, то есть бизнес-партнер Родина (на заседании Кватерчук как-то забыл об этом сказать). Александр Сергиенко – куратор от Родина за работой ГАСИ, является официальным помощником Клочко.

Построив и отстроив эту клановую систему, Родин под видом реформы ГАСИ, начатой с середины марта, начал заниматься всем тем, чем занимались и "папередники" – тупо собирать деньги с застройщиков. При этом делать все для того, чтобы непорядочные застройщики могли строить что угодно и где угодно на "законных основаниях". А зачем родиным и трофимовым порядочные застройщики? От них ведь "отката" не дождешься.

Поначалу у Родина все получалось, начавшийся карантин отвлекал внимание от его делишек в ГАСИ. Но со временем и депутаты, и эксперты, и застройщики осознали, что в строительной отрасли назревает полная, так сказать, ягодица. Все идет куда-то не туда. Начали высказывать в СМИ свое нелицеприятное мнение. Потом появился Саакашвили со своим Офисом реформ и собственным проектом реформы ГАСИ.

Когда премьер Шмыгаль заявил, что он чувствует "бешеное сопротивление реформам", то это прозвучало особенно забавно. Никто так не сопротивляется реформам в строительной отрасли, как Родин и его клика.

Близкие к Михо Елена Шуляк (замглавы парламентского комитета) и Елена Костенко (побыла два месяца главой ГАСИ), объявили в Фейсбук войну коррупции в ГАСИ. Но "Родин слушает да ест". ситуация в отрасли только ухудшалась, новые органы не работали, а старый орган работал, но только за деньги. Все больше и больше начали говорить о полном провале горе-реформаторов.

Поменяет ли президент реформаторов ГАСИ?

Тогда "люди Михо" решили выйти на самого Владимира Зеленского. По конфиденциальной информации из ОП, неделю-две назад депутат Елена Шуляк побывала у президента, и он, выслушав невеселый рассказ, дал ей добро разобраться в ситуации и навести порядок.

Вот тут Родин и Ко зашевелились, президент – единственная фигура, которую они боятся. И было решено реализовать известный армейский принцип "сделал – отрапортуй, не сделал – отрапортуй два раза". Для этого и провели масштабный и показательный круглый стол, где все свои, а не свои не попадают в трансляцию. И после этого провели масштабную пиар-кампанию в СМИ и громко поведали президенту и народу, какие они классные реформаторы.

Вот только все те же близкие к Саакашвили активисты сильно попортили идеальную картинку. После сборища в Кабмине Елена Шуляк высмеяла "круглый стол" - проходил под эгидой парламентского комитета, но членов его "забыли" пригласить. И напомнила о том, что проект Офиса реформ и Минюста на финишной прямой к регистрации. И содержит кардинальные изменения в системе градостроительного контроля. Одно из предложений для защиты инвесторов ­– введение регистрации на будущие квартиры.

А Елена Костенко, намекая на невеселое будущее "столующихся" людей Родина, сравнила мероприятие с Днем одураченных (фр. journée des dupes) — это день в 1630 году, который влиятельные враги кардинала Ришельё во главе с королевой-матерью Марией Медичи начали с празднования его долгожданного свержения, а закончили в темницах либо опале.

Темницы – это в историческом прошлом, а насчет опалы – аж бегом. Владимира Зеленского есть за что критиковать, но в кадровых решениях он, видя коррупцию и несправедливость, как правило, быстр и резок.

А потому Владимир Родин и его камарилья имеют все шансы очень скоро заниматься не строительной отраслью, а походами на допросы в НАБУ.

А очередь проводить реформы в строительной отрасли перейдет к Офису реформ – Миехилу Саакашвили, Льву Парцхаладзе и Елене Шуляк.