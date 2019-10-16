Снегопады и морозы: какие погодные сюрпризы готовит ноябрь 2019

В конце ноября ночью и утром столбики термометров опустятся до -3…-2°С / Фото REUTERS

Синоптик дал прогноз погоды на ноябрь 2019 года. Оказалось, что радоваться солнцу и хорошей погоде придется лишь в первые дни месяца – до 5 числа, потом в Украину придут дожди и мокрый снег, а под конец ноября ожидаются даже морозы.

С 5 по 10 ноября погода в Украине будет дождливой, возможны осадки в виде мокрого снега. Первые снегопады могут появиться после 20-го ноября, сообщает meteoprog. Заморозки прогнозируются ночью и утром, днем - локально. Ожидается порывистый ветер.

Температура воздуха в первой половине ноября ожидается в среднем между +5…+9 градусами Цельсия. Снижение до +1…+6ºС можно ожидать во второй половине месяца. Последние дни месяца уже напомнят, что зима уже совсем близко - ночью и утром столбики термометров опустятся до -3…-2°С. Тем не менее европейские климатологи считают, что температура воздуха в ноябре 2019 будет выше многолетней нормы.

Читайте такжеМороз в -10, снег и густой туман: синоптик предупредил об аномальной погоде в октябреКак сообщал Главред, пока что украинцы могут наслаждаться "бабьим летом". "Золотая осень" уже побила два температурных рекорда. Синоптики уверены, что это были первые, но наверняка не последние осенние рекорды.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета".