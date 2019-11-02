Приближается буря: синоптики предупредили украинцев об опасности

Порывы ветра ожидаются на всей территории страны / opogode.ua

Погода в воскресенье 3 ноября не побалует жителей страны – в течение суток в столице и Украине ожидается ухудшение погодных условий.

В Укргидрометцентре предупредили, что в воскресенье в Киеве и по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

3 ноября ночью потеплеет до 5 градусов выше нуля, а днем температура поднимется до 10-12 градусов тепла. В западных и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

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