Приближается буря: синоптики предупредили украинцев об опасности

В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.
Погода в воскресенье 3 ноября не побалует жителей страны – в течение суток в столице и Украине ожидается ухудшение погодных условий.
В Укргидрометцентре предупредили, что в воскресенье в Киеве и по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
3 ноября ночью потеплеет до 5 градусов выше нуля, а днем температура поднимется до 10-12 градусов тепла. В западных и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Ранее синоптик порадовал украинцев прогнозом погоды.