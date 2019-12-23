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"Пришел Ailton": синоптик рассказала, что Украине принес циклон

23 декабря 2019, 13:05

Погода в Украине постепенно будет становиться холоднее, предупредила эксперт.

Эксперт сообщила, что циклон Ailton принес в Украину дожди - Прогноз погоды
Циклон Ailton принес в Украину дожди, сообщила эксперт / УНИАН

Погода в Украине изменилась из-за того, что в нашу страну пришел циклон Ailton, он организовал дожди.

Во вторник, 24 декабря, из-за циклона в большинстве регионов будет влажная погода, предупредила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, стоит постепенно забывать о весеннем тепле - температура начнет снижаться. Диденко добавила, что 24 декабря прогнозируется +4...+8 градусов, а на южной части нашей страны - +7…+12 градусов.

"Дожди пройдут в западных областях, где они могут быть сильными, а в Карпатах - с мокрым снегом и даже метелями… также на севере Украины, вечером - на юге и во всех центральных областях. Только восточная часть нашей территории удержится от существенных каких-то осадков, разве что - туманы и морось", - предупредила синоптик.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 23 декабря в ряде западных областей Украине будет "нелетная" погода - прогнозируется ветер, значительный дождь и значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица и метель.

циклон Наталья Диденко Погода в Украине
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