Погода в Украине в январе 2020: климатолог предупредила о сильных морозах

В первой декаде января в Украине прогнозируются сильные морозы, предупредила климатолог / УНИАН

Погода в Украине в первой декаде января прогнозируется очень холодная - ночью на севере страны и в горах температура может снизиться до отметки в -20 градусов, а на остальной части страны ожидается ниже -10.

Во второй половине января возможно потепление, рассказала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова Сегодня.

По словам собеседницы, в нашей стране в начале января, скорее всего, не стоит ждать устойчивого снежного покрова.

"…его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера, в основном - мокрый снег. Метели ожидаются, но кратковременные", - добавила эксперт.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Сочельник и на Рождество 2020 - 6-7 января, в Украине температура воздуха снизится - прогнозируются небольшие и умеренные морозы.