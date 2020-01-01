Синоптик дала прогноз погоды на Рождество

праздники_Новый год_Рождество / 1zoom.ru

Народный синоптик Наталья Диденко порадовала украинцев тем, что на Сочельник и Рождество погода удивит свежим морозным воздухом и минимальным количеством осадков.

Как написала она в Facebook, до конца текущей недели страну догонят дожди и мокрый снег, максимальное количество которых ожидается уже 4 и 5 января. А вот 6 января, в Сочельник и Рождество, осадки прекратятся.

"Температура воздуха 6-7 января снизится до небольших и умеренных морозов. А, следовательно, ходить колядовать в теплых платках и шапках будет – как раз", – отметила синоптик.

Ранее Главред писал, какой будет погода зимой и летом 2020 в Украине.

Также отметим, синоптики шокировали прогнозом на 1 января.