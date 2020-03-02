"До +15": синоптик спрогнозировала Украине погодный рахат-лукум

Погода в Украине завтра будет теплой, сообщила эксперт.
Со вторника, 3 марта, погода в Украине изменится, ожидается существенное потепление, в большинстве регионов страны максимальная температура воздуха составит до +15 градусов.
В Карпатах и на побережьях морей будет свежее, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее данным, погода в Киеве завтра будет "рахат-лукум" – веселый весенний ветерок, без осадков и +12…+14 градусов.
"4 марта в Украине станет еще теплее, до +12…+17 градусов, однако в среду в западные области снова придет похолодание", – добавила эксперт.
Погода на завтра по Украине
Максимальная температура прогнозируется +10… +15 градусов, будет преобладать сухая воздушная масса, ожидается порывистый южный и юго-восточный ветер.
Небольшие дожди ожидаются в западных регионах – вдоль западной границы Украины.
Ранее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Украины на март 2020 года. Синоптики спрогнозировали, что температура воздуха в нашей стране будет на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.