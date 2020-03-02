"До +15": синоптик спрогнозировала Украине погодный рахат-лукум

Киеву спрогнозирован погодный "рахат-лукум" / УНИАН

Со вторника, 3 марта, погода в Украине изменится, ожидается существенное потепление, в большинстве регионов страны максимальная температура воздуха составит до +15 градусов.

В Карпатах и на побережьях морей будет свежее, написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, погода в Киеве завтра будет "рахат-лукум" – веселый весенний ветерок, без осадков и +12…+14 градусов.

"4 марта в Украине станет еще теплее, до +12…+17 градусов, однако в среду в западные области снова придет похолодание", – добавила эксперт.

Погода на завтра по Украине

Максимальная температура прогнозируется +10… +15 градусов, будет преобладать сухая воздушная масса, ожидается порывистый южный и юго-восточный ветер.

Небольшие дожди ожидаются в западных регионах – вдоль западной границы Украины.

Ранее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Украины на март 2020 года. Синоптики спрогнозировали, что температура воздуха в нашей стране будет на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.