Арктический холод: синоптики шокировали прогнозом на 15 марта

Синоптики сообщают об ухудшении погоды 15 марта / УНИАН

Завтра, 15 марта, в нашей стране ожидается ухудшение погодных условий. Это связано с мощным арктическим циклоном, который надвигается на Украину. Будет идти мокрый снег.

"15 марта в Украине будет царить воздушная масса арктического происхождения: ночью 0-6 мороза, днем ​​1-7 тепла, в южной части ночью 0-4 тепла, днем ​​3-8 тепла. Мокрый снег, местами с дождем, выпадать в восточных областях и на Сумщине. Там также ожидается сильный северный ветер", – рассказала народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте такжеБабахнет мороз: синоптики ошарашили прогнозом на конец марта

Диденко отметила, что на остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.

В Киеве, 15 марта, по прогнозу ожидается сухая и солнечная погода. Днем будет средняя температура около +3 градусов, а ночью похолодает до -4.

"Весна бурными событиями компенсирует вялую невнятную зиму", – подчеркнула синоптик.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду в Украине на три весенние месяца 2020 года. Эксперт предупредил, что в мае ожидается настоящее тепло, а потом возможны ливни и снижение температуры.

Также Главред писал, что в Киеве – на пятницу, 13 марта, была дождливая, но теплая погода – максимальная температура днем ожидалась около +12 градусов. В субботу, 14 марта, в столице погода изменится, предупредили в Украинском гидрометцентре. По их данным, погода в Киеве прогнозируется холодная – максимальная температура днем ожидается +7 градусов, возможен снег и мокрый снег.