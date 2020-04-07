Будьте осторожны: спасатели предупредили о лавинной опасности

Спасатели предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах

В связи с информацией Укргидрометцентра об ухудшении погодных условий, спасатели ГСЧС предупредили о лавинной опасности в Карпатах, а также о значительных заморозках в двух областях нашей страны.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий! По данным Укргидрометцентра, по Киеву 8 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2 ° (и уровень опасности)", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, 7-8 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Погода в Украине в апреле

Ранее Главред писал, что в ближайшие сутки, 8 апреля, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду в Украине, ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 8 апреля в восточных и Запорожской областях ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый); на остальной территории Украины на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во второй декаде апреля температура воздуха в Украине будет иметь тенденцию к росту.