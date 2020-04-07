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Синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни

7 апреля 2020, 16:44

Синоптики предупредили, что в Украине в ночь на 8 апреля ожидаются заморозки

природа_погода_иней_заморозки
В ближайшее время в Украине ожидаются ночные заморозки / 1zoom.ru

В ближайшие сутки, 8 апреля, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду в Украине, ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 8 апреля в восточных и Запорожской областях ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый); на остальной территории Украины на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

В Киеве — без осадков. Температура ночью 1−3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0−4°, днем 17−19° тепла.

В четверг, 9 апреля, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−8° тепла; днем 15−20°.

В Киеве 9 апреля — без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура ночью 6−8° тепла; днем 17−19°.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во второй декаде апреля температура воздуха в Украине будет иметь тенденцию к росту.

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