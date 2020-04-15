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Сильный ветер и лавины: каким регионам Украины не повезет

15 апреля 2020, 10:34

Синоптик предупредил о сложных погодных условиях.

погода,Киев,весна
Погода в Киеве 15 апреля будет ветреной и прохладной / УНИАН

Погода в Украине в среду, 15 апреля, будет представлять некоторую опасность для украинцев. В частности, по территории все страны синоптик прогнозирует сильный ветер, а  в Карпатах сохранится значительная снеголавинная опасность в связи с осадками.

Прогноз погоды на сегодня говорит о том, что в связи с осадками на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется третий уровень снеголавинной опасности.

Синоптик предупредил о снеголавинной опасности / meteo.gov.ua

Кроме того, по всей территории Украины днем 15 апреля объявлен первый уровень опасности. Синоптик предупредил о сильных порывах ветра – до 15-20 м/с. Кроме того ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый).

В Украине объявлен желтый уровень опасности
В Украине объявлен желтый уровень опасности / meteo.gov.ua

В целом, погода на сегодня будет малооблачной. Только на Востоке Украины и в Крыму ожидаются осадки.

15 апреля в восточных, ночью и в центральных и южных областях дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков, лишь днем на северо-западе страны ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12, днем порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха по Украине будет колебаться от +2 до +8 тепла.

Погода в Киеве 15 апреля будет ветреной. Днем холодно, воздух прогреется максимально до +8 градусов.  Потепление в Киеве ожидается 16-17 апреля, но в субботу и на Пасху 2020 снова прогнозируется похолодание. При этом ориентировочно 17-18 апреля в столице пройдут дожди.

Погода в Украине 15 апреля
Погода в Украине 15 апреля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик обещал, что погода в Украине в апреле 2020 года прогнозируется аномально теплая – средняя месячная температура может быть выше значений, зафиксированных на протяжении многих лет, на 2 градуса.

Кроме того, синоптик шокировал прогнозом погоды на лето. Ожидается, что погода будет сухой и жаркой, однако не исключены и разнообразные синоптические катаклизмы.

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