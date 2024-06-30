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Будет настоящий "ад": Украину "раскалит" почти до 40 градусов

Ангелина Подвысоцкая
30 июня 2024, 18:36
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях.
Будет настоящий 'ад': Украину 'раскалит' почти до 40 градусов
Прогноз погоды в Украине на 1 июля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 1 июля будет очень жаркой. Однако в некоторых областях объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в западных областях

В то же время синоптики объявили штормовое предупреждение Волынской, Львовской и Закарпатской областях - І уровень опасности. Там ожидаются грозы, дожди, град и шквалы.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 1 июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы. Температура воздуха повысится до 37 градусов тепла. В течение недели жара постепенно будет сбавлять обороты в западных и северных областях.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 1 июля
Прогноз погоды в Украине на 1 июля / фото: ventusky

Погода 1 июля

В Украине 1 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалами в западных областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

"Температура ночью 17-22°; днем 29-34°, на юге и востоке страны местами сильная жара 35-37°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 1 июля в Украине будет жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +22...+35 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +20...+29 градусов.

погода 1 июля
Прогноз погоды в Украине на 1 июля / фото: meteoprog

Погода 1 июля в Киеве

В Киеве 1 июля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 17-22°, днем 29-34°; в Киеве ночью 19-21°, днем 31-33°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 1 июля
Прогноз погоды в Украине на 1 июля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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