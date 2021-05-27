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Человечеству придется пережить рекордно жаркий год - метеорологи

27 мая 2021, 07:18
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Среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

погода, жара, собака
Период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений / Фото pixaby

Всемирная метеорологическая организация заявила, что в ближайшие пять лет человечество ждет как минимум один рекордно жаркий год.

Согласно исследованию, проведенному Метеорологической службой Великобритании, есть 90 процентов вероятности того, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений, передает ТСН.

Отмечается, что температура в прогнозируемый жаркий год превзойдет показатели 2016 года. Среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтер Таалас рассказал, что повышение температуры будет означать более активное таяние льдов, повышение уровня моря, аномальную жару и другие экстремальные погодные условий. Все это может оказать сильное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Погода в Украине летом 2021 сильно удивит. Как рассказала климатолог Вера Балабух, лето будет теплым, а дефицит осадков возможен только на востоке Украины. По ее словам, при высокой температуре существует угроза повышенной пожарной опасности.
  • Также Балабух заявляла, что климат на планете меняется, и это не сулит ничего хорошего. В частности, в некоторых странах уже сейчас происходят катастрофические события. Украину это также не минует.

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