Человечеству придется пережить рекордно жаркий год - метеорологи

Период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений / Фото pixaby

Всемирная метеорологическая организация заявила, что в ближайшие пять лет человечество ждет как минимум один рекордно жаркий год.

Согласно исследованию, проведенному Метеорологической службой Великобритании, есть 90 процентов вероятности того, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений, передает ТСН.

Отмечается, что температура в прогнозируемый жаркий год превзойдет показатели 2016 года. Среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтер Таалас рассказал, что повышение температуры будет означать более активное таяние льдов, повышение уровня моря, аномальную жару и другие экстремальные погодные условий. Все это может оказать сильное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие.

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