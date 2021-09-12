Дождь с грозой и до 28 градусов тепла: синоптики назвали погоду в Украине на ближайшие дни

В Украине 13 сентября ожидается от 22 до 27 градусов тепла / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие сутки преимущественно будет теплой и сухой, однако в западных и северных областях местами ожидаются дожди и грозы. В Киеве местами ожидаются осадки во второй половине дня. Уже 14 сентября в стране, кроме юга, запада, и севера, прогнозируется от +23 до +28 градусов.

Согласно информации Укргидрометцентра, в понедельник, 13 сентября, на всей территории страны, кроме западных и северных областей, осадков не ожидается. Днем в этих регионах ожидаются кратковременный дождь и грозы. Ночью и утром по стране синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью прогнозируется от +9 до 14 градусов, на черноморском побережье – до 17 градусов тепла. Днем +22 +27, на юге до +29, в Карпатах днем температура воздуха составит от +13 до +18, ночью от +5 до +10.

В Киеве 13 сентября днем осадков быть не должно. Во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха – примерно 25 градусов. Ночью от +12 до +14.

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14 сентября, во вторник, на западе и севере, днем в Карпатах и в Одесской области ожидаются небольшие дожди и грозы. На остальной территории осадков быть не должно.Читайте такжеБабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

Температура воздуха ночью +9 +14 градусов, на юге до +17, днем на западе и севере от +19 до +24, остальная территория +23 +28.

15 сентября на западе и севере ночью от +6 до +11, днем от +16 до +21. Остальная территория – от +18 до +20 днем до 9-14 градусов тепла ночью.

Во вторник в Киеве ожидается переменная облачность. Осадков не будет, лишь местами небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, от 5 до 10 м/с.

14 сентября ночью ожидается от +12 до +14, днем от +21 до +23.

15 сентября днем от +18 до +20, ночью от +8 до +10.

Температура воды в Азовском и Черном морях 12 сентября составила 18-22 градуса тепла. В Днепре около +18.

Погода в Украине

Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что осень в Украине 2021 будет теплой и сухой – это классическая осенняя погода, которую в стране привыкли видеть за последние 30 лет. В октябре и ноября, скорее всего, будет дефицит осадков. Несмотря на благоприятный погодный прогноз, она допустила "температурные качели".

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сказала, что теплая погода в Украине продлится до 13 сентября. Потом ее сменят дожди. С 16 сентября температура воздуха снизится до 4-6 градусов тепла.