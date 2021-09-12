УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Дождь с грозой и до 28 градусов тепла: синоптики назвали погоду в Украине на ближайшие дни

12 сентября 2021, 18:44
Прослушать новость
Остановить

В западные и северные области Украины местами нагрянут грозовые дожди.

приметы, осень
В Украине 13 сентября ожидается от 22 до 27 градусов тепла / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие сутки преимущественно будет теплой и сухой, однако в западных и северных областях местами ожидаются дожди и грозы. В Киеве местами ожидаются осадки во второй половине дня. Уже 14 сентября в стране, кроме юга, запада, и севера, прогнозируется от +23 до +28 градусов.

Согласно информации Укргидрометцентра, в понедельник, 13 сентября, на всей территории страны, кроме западных и северных областей, осадков не ожидается. Днем в этих регионах ожидаются кратковременный дождь и грозы. Ночью и утром по стране синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью прогнозируется от +9 до 14 градусов, на черноморском побережье – до 17 градусов тепла. Днем +22 +27, на юге до +29, в Карпатах днем температура воздуха составит от +13 до +18, ночью от +5 до +10.

В Киеве 13 сентября днем осадков быть не должно. Во второй половине дня местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха – примерно 25 градусов. Ночью от +12 до +14.

Реклама

14 сентября, во вторник, на западе и севере, днем в Карпатах и в Одесской области ожидаются небольшие дожди и грозы. На остальной территории осадков быть не должно.Читайте такжеБабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

Температура воздуха ночью +9 +14 градусов, на юге до +17, днем на западе и севере от +19 до +24, остальная территория +23 +28.

15 сентября на западе и севере ночью от +6 до +11, днем от +16 до +21. Остальная территория – от +18 до +20 днем до 9-14 градусов тепла ночью.

Во вторник в Киеве ожидается переменная облачность. Осадков не будет, лишь местами небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, от 5 до 10 м/с.

14 сентября ночью ожидается от +12 до +14, днем от +21 до +23.

15 сентября днем от +18 до +20, ночью от +8 до +10.

Температура воды в Азовском и Черном морях 12 сентября составила 18-22 градуса тепла. В Днепре около +18.

Погода в Украине

Синоптик Вера Балабух прогнозирует, что осень в Украине 2021 будет теплой и сухой – это классическая осенняя погода, которую в стране привыкли видеть за последние 30 лет. В октябре и ноября, скорее всего, будет дефицит осадков. Несмотря на благоприятный погодный прогноз, она допустила "температурные качели".

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сказала, что теплая погода в Украине продлится до 13 сентября. Потом ее сменят дожди. С 16 сентября температура воздуха снизится до 4-6 градусов тепла.

viber
Погода в Украине Погода на завтра Погода Киев
Сейчас вы просматриваете новость «Дождь с грозой и до 28 градусов тепла: синоптики назвали погоду в Украине на ближайшие дни». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Ксенией Мишиной после публичного расставанияАлександр Эллерт впервые рассказал, что у него с Ксенией Мишиной после публичного расставания Усекновение главы Иоанна Предтечи: запреты дня, традиции праздника, молитваУсекновение главы Иоанна Предтечи: запреты дня, традиции праздника, молитва Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – датыПравославный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты Данилов сделал громкое заявление об освобождении Донецка и ЛуганскаДанилов сделал громкое заявление об освобождении Донецка и Луганска Мэр Одессы и глава ОГА спели с артистами, поддержавшими агрессию РФ против УкраиныМэр Одессы и глава ОГА спели с артистами, поддержавшими агрессию РФ против Украины

Последние новости

19:10

В центре Киева пьяный водитель влетел в автомобиль патрульных

19:00

Приметы на 13 сентября: что нельзя делать, чтобы не накликать беду Видео

18:44

Дождь с грозой и до 28 градусов тепла: синоптики назвали погоду в Украине на ближайшие дни

18:30

У Путина хотят ограничить иностранный сегмент интернета - Bellingcat

17:53

Донбасс и конкретные решения: на Банковой назвали требования Зеленского по переговорам

Реклама
17:33

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами Фото

17:09

Вопрос Крыма – на повестке дня: у Зеленского поставили условие Кремлю по встрече с Путиным

16:41

Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицо Видео

16:39

Северный поток-2 – это удар не только по Украине: Шмыгаль предупредил Европу об опасности Видео

16:25

В Украине в школьных дневниках нашли оды Ленину и Тимати

16:06

"Разделяет один народ": в России разразились обвинениями в адрес Зеленского из-за слов о войне Видео

16:00

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, пустые обещания или недомогание Видео

15:26

Участник событий оккупации Крыма: в Чехии по запросу Украины арестован гражданин России

14:58

Пьяное ДТП в Бердянске: депутат за рулем авто сбил пешехода и протаранил столб

14:50

Травмы, ожоги и сотрясение мозга: в Николаеве подрались пассажиры маршрутки и водитель фуры Видео

13:58

Смерть судьи Печерского суда под Киевом: правоохранители раскрыли детали

13:24

Швырнул урну для мусора и ударил: в Одессе неадекват жестоко избил девушку Видео

13:11

"50% - отец, ребенок - вещь, коробит от бирки": в Сети обсуждают "креатив" нововолынского роддома

12:40

В моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-х Фото

12:28

Пошла кровь, посинело лицо: под Киевом попойка закончилась смертью судьи Печерского суда Видео

Реклама
12:05

12-летний школьник из Одесской области попал в реанимацию после укуса клеща, его парализовало Видео

11:41

Холодный фронт разрушит антициклон, в Украину идет похолодание – синоптик Видео

11:19

Спустя 20 лет ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября Видео

10:59

Почтоматы закроют: Новая почта предупредила о коллапсе с посылками и назвала причину Видео

10:13

"Где прошелся Дельта, Альфе и Бете уже нечего делать": врач назвал отличия штаммов коронавируса

10:10

Блокирование смартфонов в оккупированном Крыму: в Xiaomi дали первый комментарий

09:39

В Госдепе пригрозили санкциями Северному потоку – 2 и рассказали, что ждет ГТС Украины Видео

09:14

В Китае обнаружили новый очаг заражения коронавирусом, власти начали массово тестировать людей

09:01

Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака: убытки, скандал или риск травм Видео

08:58

Украинский гимнаст - чемпион Олимпиады пригрозил сменить гражданство и поставил условие Видео

08:17

Ему 62, ей 23, уединились в авто и погибли: под Харьковом утонул микроавтобус с людьми - СМИ

08:16

В Украине за сутки зафиксировали более двух тысяч новых случаев COVID-19 – Минздрав Видео

07:45

Союз диктаторов Путина и Лукашенко: кто выиграл, а кто в проигрыше? мнение

07:31

Зеленский встретился с президентом МОК и заявил о намерении провести зимнюю Олимпиаду в Украине

07:10

То, как вы принимаете душ, может травмировать ваше сердце и мозг Видео

06:29

Если Путин пойдет на Украину войной, никто не станет силой возвращать Донецк и Луганск мнение

05:28

Врачи рассказали, почему нельзя спать голым Видео

05:02

Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки

04:20

Все произойдет быстро: в Британии дали неожиданный прогноз вступления Украины в ЕС Видео

03:02

Нужно кушать каждый день: названа самая полезная каша

Реклама
02:14

"Интегрировать, чтобы ничего не интегрировать": эксперт раскрыл планы Лукашенко по присоединению к РФ

01:37

В США раскрыли сценарий удара по Северному потоку – 2 и назвали условие Видео

00:50

Оригинальная альтернатива привычным макаронам: попробуйте приготовить лапшу с цукини и авокадо

11 сентября, суббота
23:18

Английский язык в Украине должен быть обязательным – секретарь СНБО Видео

22:55

Пришел из-за кражи кошелька: под Одессой мужчина неожиданно умер в отделении полиции

22:39

Зачистка от оккупантов: Данилов раскрыл план освобождения ОРДЛО и Крыма Видео

21:49

"На зоне лучше кормят": украинцы массово жалуются на "золотое" питание в школах (фото) Видео

21:20

Головой – на камни: школьник проломил череп, упав с аварийного моста на Прикарпатье Видео

20:57

Белорус отпустил шутку в адрес Лукашенко и получил полтора года колонии с принудительным лечением Видео

20:39

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли теплые жилеты потрясающей красоты Фото Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять