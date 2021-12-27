"Готовьте зонты": синоптик спрогнозировала оттепель в Украине в новогоднюю ночь

Оттепель / УНИАН

В новогоднюю ночь-2022 в Украине будет оттепель ‒ после сильных морозов и снегопадов. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в социальной сети Facebook.

"Ожидается оттепель и высокая, с плюсами, температура воздуха, временами дождь и мокрый снег. Подготовьте праздничные зонты", – отметила она.

28 декабря в Украину придет южный циклон. В центральных областях ожидаются наиболее сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы, говорит Диденко.

"Ненастье коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), востока Украины и юга. В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь. Соответственно, на дорогах водителям будет несладко – поэтому, если никак нельзя отложить завтрашние поездки по этим регионам, будьте очень внимательны и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей", – пишет синоптик.

В северных областях Украины весьма вероятен снег, а конкретно на дорогах будет скользко. В Киеве во вторник,27 декабря, прогнозируют облачную погоду и есть вероятность снегопада.

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"Морозы пока удерживаются, ночью в Киеве -8...-10 градусов, днем около -5 градусов", – подытожила Диденко.

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Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.

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