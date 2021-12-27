"Готовьте зонты": синоптик спрогнозировала оттепель в Украине в новогоднюю ночь

Как говорит известный синоптик Наталья Диденко, в ночь с 31 декабря на 1 января в Украине, благодаря приходу южного циклона, установится довольно теплая погода.
В новогоднюю ночь-2022 в Украине будет оттепель ‒ после сильных морозов и снегопадов. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в социальной сети Facebook.
"Ожидается оттепель и высокая, с плюсами, температура воздуха, временами дождь и мокрый снег. Подготовьте праздничные зонты", – отметила она.
28 декабря в Украину придет южный циклон. В центральных областях ожидаются наиболее сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы, говорит Диденко.
"Ненастье коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), востока Украины и юга. В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь. Соответственно, на дорогах водителям будет несладко – поэтому, если никак нельзя отложить завтрашние поездки по этим регионам, будьте очень внимательны и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей", – пишет синоптик.
В северных областях Украины весьма вероятен снег, а конкретно на дорогах будет скользко. В Киеве во вторник,27 декабря, прогнозируют облачную погоду и есть вероятность снегопада.
"Морозы пока удерживаются, ночью в Киеве -8...-10 градусов, днем около -5 градусов", – подытожила Диденко.
Читайте такжеЗимы не будет: украинцы узнали "катастрофический" прогноз с экстремальной погодой
Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала о том, что после сильных морозов Украину ждет потепление. На выходных может выпасть мокрый снег. Однако она не исключила, что на Новый год в страну снова могут вернуться холода.
Читайте также:
- Синоптик дала прогноз погоды на Новый год и рассказала, ждать ли снега
- Украинцев ждет весна среди зимы: где Новый год 2021 будет со снегом
- Новый год без снега и морозы: Украину в зимние праздники накроют холода
- Заморозит и завалит снегом: украинцам дали неожиданный прогноз до Нового года
- Ледяной прогноз погоды на Новый год 2022: Украину серьезно заморозит, но снега не будет