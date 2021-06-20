Грозит сегодня: Киев и область предупредили об опасной погоде

Киев и Киевщину спасатели предупредили о сильном и порывистом ветре / flickr.com/kevinbietry

Прогноз погоды для Киева и Киевской области на вечер воскресенья, 20 июня, неблагоприятный. Столицу и регион предупредили об опасном метеорологическом явлении.

На Киевщине ожидается сильный и порывистый ветер, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины в своем канале в Telegram.

В ГСЧС отметили, что скорость ветра может достигать отметок в 15-18 м/с.

Спасатели добавили, что опасная погода продержится до конца воскресенья.

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Ранее Укргидрометцентр сообщал, какая погода в Киеве прогнозируется сегодня. В Гидрометцентре отмечали, что максимальная ночная температура в столице составит +19 градусов. В дневное время ожидалось до +30. Дожди в Киеве не прогнозировались.