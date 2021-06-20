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То дожди, то удушающая жара: какой и где будет погода в Украине 20 июня

20 июня 2021, 08:36
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Если верить данным синоптиков, то в Украине, наконец-то, окончательно установилась четкая, конкретная и недвусмысленная летняя погода - к концу июня.

Погода
Какой и где будет погода в Украине 20 июня / УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 20 июня нынешнего года, будет теплой, местами ‒ с дождями. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В среднем днем столбики термометров будут показывать от +26 градусов до +31 градуса. По данным синоптиков, температура воздуха в среднем составит отметок от +24 градусов до +31 градуса. Наиболее жарко будет на востоке и на севере Украины, где днем прогнозируют до +30 градусов.

Особенно жарко будет в Закарпатской, Ровенской, Киевской, Полтавской областях. В этих регионах ожидается днем от +28 градусов до +30 градусов.

Немного прохладнее будет в Одесской области — днем прогнозируют максимум + 25 градусов. Более прохладно будет и в Черновицкой области, где ожидается днем +24 градусов.

Кроме этого, ночью в южных, большинстве центральных и северных областей и днем на Правобережье страны будут кратковременные, местами умеренные дожди. Также возможны грозы. Сухо будет в восточных областях, Сумской, Черниговской и Полтавской. Погода в Киеве 20 июня предполагается без осадков. Температура до + 30 градусов. Ветер восточный ‒ 7-12 метров в секунду.

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Напомним, как прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань, в июле нынешнего года столбики термометров будут подниматься за +30 градусов.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил, что в этом году лето просто не может быть холодным. Поэтому температура воздуха будет значительно превышать норму, особенно в июле и августе.

синоптики Погода в Украине
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