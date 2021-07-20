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Грозовые дожди, град и шквалы сокрушат жару: синоптик предупредила о похолодании в Украине

20 июля 2021, 13:56
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Киев накроют дожди и грозы – в столице похолодает до +20 градусов.

гроза
Ряд регионов Украины 21 июля захлестнут дожди и грозы / Reuters

Погода в Украине 21 июля принесет грозовые дожди, град и шквалы во многие регионы страны. В этот день Украина станет одной из самых дождливых и свежих стран Европы. На западе, севере и в центре температура воздуха прогреется до +21 +27 градусов. Киев захлестнут дожди и грозы, в столице похолодает до 20 градусов тепла. В восточных областях и Крыму, напротив, будет очень жарко – до 30-34 градусов тепла, однако 22-го июля летний зной прекратится и там. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

На своей странице в социальной сети Facebook она предупредила украинцев о том, что в среду, 21 июля, значительную часть Украины накроют дожди, грозы, град и шквалы. Только на крайнем юге и Волыни серьезной непогоды не будет.

В западных, северных и в большинстве центральных областей температура воздуха будет от +22 до +27 градусов тепла. Жара спадет даже в Николаевской и Одесской областях.

Однако в восточных регионах, в Днепропетровской и Херсонской областях, а также в Крыму и на юго-востоке по-прежнему будет жарко. Но и там с 22 июля зной ослабит свою хватку.

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Согласно прогнозу Диденко, Киев 21 июля ожидают дожди и грозы, возможны град и шквалы. Жителей столицы ожидает похолодание – температура воздуха снизится до 20 градусов тепла.Читайте такжеКиев накрыла мощная гроза: на город обрушился ураган, а улицы залило водой

Смотрите видео ТСН – как Киев накрыли дожди и грозы

"То есть, будет мокро, ветрено и свежевато. Сильные ливни и шквалы, вероятно, могут спровоцировать опасные последствия, подумайте, как и на чем лучше ехать по делам", - предупредила синоптик.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко ранее прогнозировала постепенное отступление жары. В среду, 20 июля, в западных, северных и части центральных областей Украины, ожидается снижение температуры воздуха. Ожидаются грозовые дожди.

Один из ведущих синоптиков Укргидрометцентра Вера Балабух объяснила, почему в Украине в последние годы так жарко и рассказала, из-за чего украинцам следует ждать новых температурных рекордов.

Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве
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