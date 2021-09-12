Холодный фронт разрушит антициклон, в Украину идет похолодание – синоптик

В понедельник в Украине будет теплая погода / look.com.ua

В понедельник, 13 сентября, в Украине преимущественно будет теплая погода, температура достигнет +20 +27 градусов.

Как пишет в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который принесет небольшие и умеренные дожди в западные и северные области Украины.

По ее прогнозу, на востоке, юге и большинство центральной части Украины сохранится сухая погода.

Синоптик сообщила, что в Киеве понедельник будет до +23 +26 градусов. Дождь вероятен во второй половине дня ближе к вечеру.

Когда в Украину придет похолодание

По ее данным, уже со вторника, 14 сентября, в Украине начнет снижаться температура. В первую очередь это ощутят жители западных и северных регионов.

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Синоптик говорит, что причиной этого является постепенное ослабевания влияния антициклона.

"Со среды тепло немного растворится в свежей атмосфере. А вот конец недели в Киеве будет уже явно холоднее, температура воздуха в течение пятницы-воскресенья не будет превышать +15 +18 градусов. А забегая вперед, скажу, что конец недели, следующие выходные, станут в Украине явно холоднее", - добавила Диденко.

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Ранее Диденко сообщила о том, что в Украину пришло бабье лето, которое прогнозируется до 11 сентября.

Она добавила, что в Украине ожидается еще второе бабье лето.