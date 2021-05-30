Киев накроет мощная гроза: синоптик предупредила о резком похолодании

В Киеве ожидается гроза / flickr.com/robert-hell

В ближайшие часы и до конца суток 30 мая в Киеве ожидается сильная гроза. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр, во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.

Для ликвидации последствий непогоды подготовлено 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. При падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Как уточнила синоптик Наталья Диденко, под Киевом расположился грозовой дождливый центр.

"Все сейчас гуляют, празднуя День Киева и ругая синоптиков за холодную погоду, поторопитесь - дождь с грозой может захватить и столицу", - предупредила она в Facebook.

Синоптик добавила, что потепления украинцам стоит ожидать не ранее следующих выходных.

"Поэтому ближайшую неделю плащи и легкие куртки актуальны! 5-6 июня температура повысится и вспомнит о 20 градусах", - добавила Диденко.

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Прогноз погоды на лето 2021: