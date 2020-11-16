Киев заметет снегом и ударит мороз: синоптики озвучили прогноз погоды

В Киев идет настоящая зима со снегом и морозами.
В Киеве, 17 ноября, ожидается первый снег. По данным синоптиков, вероятность осадков стопроцентная, поэтому водителей предупреждают о пробках на дорогах.
Впрочем, снег будет идти еще 18 ноября, ближе к выходным в столицу снова вернется тепло, которое сменится непогодой только со следующей недели.
По данным Укргидрометцентра, снег выпадет уже днем 17 ноября, когда температура опустится до -1 градуса. Ночью возможен мокрый снег с дождем. В среду, 18 ноября в Киеве также будет идти снег.
В среду ожидается от -1 ночью до +2 днем. Ночью также прогнозируют снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню закончиться.
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После небольшого двухдневного перерыва Киев снова засыпет снегом уже 21, 23 и 24 ноября.
Синоптики также прогнозируют снег в Одессе 18 ноября ночью, в Житомире, Черновцах, Хмельницком, Ровно и Тернополе 20 ноября.
В Полтаве, Сумах, Чернигове, Харькове, Львове, Черновцах, Виннице, Ивано-Франковске, Ужгороде - 21 ноября.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2021 и День святого Николая.
- Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.