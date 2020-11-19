Кульбида предупредил, что грозит Украине зимой

Зимой Украине грозят резкие изменения погоды, предупредил Николай Кульбида / УНИАН

Синоптик, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода зимой 2021 года ожидается в нашей стране.

Эксперт в эфире программы Сніданок з 1+1 предупредил, что зимой ожидаются резкие изменения погоды.

По словам собеседника, прогнозируются кратковременные похолодания, и они могут быть достаточно жесткими.

Кульбида добавил, что в зимние месяцы может быть неустойчивый снежный покров.

"...зимний сезон... будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий, повышенным температурным режимом против нормы, причем значительно повышенным, где-то на 2-4 градуса температура будет выше, чем была, например, 30 лет назад…", – поделился глава Гидрометцентра.