Кульбида предупредил, что грозит Украине зимой

Погода в Украине зимой 2021 ожидается переменчивая, возможны жесткие похолодания, поделился глава Гидрометцентра.
Синоптик, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода зимой 2021 года ожидается в нашей стране.
Эксперт в эфире программы Сніданок з 1+1 предупредил, что зимой ожидаются резкие изменения погоды.
По словам собеседника, прогнозируются кратковременные похолодания, и они могут быть достаточно жесткими.
Кульбида добавил, что в зимние месяцы может быть неустойчивый снежный покров.
"...зимний сезон... будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий, повышенным температурным режимом против нормы, причем значительно повышенным, где-то на 2-4 градуса температура будет выше, чем была, например, 30 лет назад…", – поделился глава Гидрометцентра.
- Ранее климатолог, географ-метеоролог и завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух говорила, что погода в Украине зимой 2020-2021 ожидается аномально теплая.
- Эксперт поделилась, что в нашей стране прогнозируется мягкая зима из-за воздушных масс, которые будут поступать с Африки и Азии.
Автор: Екатерина Присяжнюк