Ледяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолодании

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В Украине холодный атмосферный фронт приведет к усилению ветра до 15-18 м/с, дождям и росту атмосферного давления, рассказал украинский синоптик Виталий Постригань.

В своем Facebook он прогнозирует снижение температуры воздуха до 1-3 градусов тепла, днем столбики термометров покажут не больше 3-5 градусов тепла.

Синоптик говорит, что начало зимы будет характеризоваться снегом и гололедом. 1 декабря температура в течение суток 0-2 мороза. Вместе с тем в конце недели стоит ожидать прихода теплого атлантического фронта.

По его даным, 4-6 декабря прогнозируется очередная порция снега и снижение температуры воздуха: ночью 5-7º мороза, днем 1-3º мороза.

Постригань добавил, что по синоптическим расчетам и моделям начало льдообразования возможно во 2 декаде декабря.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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