Ледяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолодании

Начало зимы будет характеризоваться снегом и гололедом, температура упадет, рассказал Виталий Постригань.
В Украине холодный атмосферный фронт приведет к усилению ветра до 15-18 м/с, дождям и росту атмосферного давления, рассказал украинский синоптик Виталий Постригань.
В своем Facebook он прогнозирует снижение температуры воздуха до 1-3 градусов тепла, днем столбики термометров покажут не больше 3-5 градусов тепла.
Синоптик говорит, что начало зимы будет характеризоваться снегом и гололедом. 1 декабря температура в течение суток 0-2 мороза. Вместе с тем в конце недели стоит ожидать прихода теплого атлантического фронта.
По его даным, 4-6 декабря прогнозируется очередная порция снега и снижение температуры воздуха: ночью 5-7º мороза, днем 1-3º мороза.
Постригань добавил, что по синоптическим расчетам и моделям начало льдообразования возможно во 2 декаде декабря.
Читайте такжеУкраину атакует мощный атмосферный фронт: синоптик дал ледяной прогноз
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.
Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.
Читайте еще:
- Готовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зиму
- Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о неожиданной аномалии
- Ждите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалии