"Люцифер" уже в Украине: синоптик предупредил об опасности раскаленного воздуха из Сахары

Сегодня в Украине будет очень жарко / ua.depositphotos.com

Антициклон под названием Люцифер, спровоцировавший мощные пожары на Юге Европы, добрался и до Украины. В нашей стране его называют Элфи.

Синоптики предупредили об опасности этого антициклона – они прогнозируют +30 по всей территории. В половине регионов Украины существует риск пожаров, передает ТСН.

"На территории Киева видим высокие температуры. Даже 32-33 градуса могут быть дневные максимумы", — рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Будет расти не только температура, но и количество пациентов, страдающих от жары.

"Люди чувствуют себя хуже. Очень сложно перестроить организм, и люди, которые имеют проблемы с сердцем, они переносят это хуже. Симптомы могут быть разные. Обычно, это головная боль, давление, общая слабость, плохой сон и даже кошмары", - поделилась семейный врач Вероника Степаненко.

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Как пережить жару

Не выходить на улицу без лишней надобности. Если же без этого не обойтись — надевать одежду из легких тканей, прятаться от солнца и пить побольше воды.

Жара задержится ненадолго

Уже завтра на в западных регионах ожидаются осадки, на следующий день заливать дождями начнет уже почти всю территорию страны.

"Конечно, после такой жары, при прохождении в среду атмосферного фронта, ожидаем грозовые дожди, местами град и шквалы", — предупредила синоптик Наталья Птуха.

Как сообщал Главред, 17 августа может стать последним в этом году по-настоящему жарким днем лета, сказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха и уточнила прогноз погоды на неделю.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.