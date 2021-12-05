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Метели и морозы -15: климатолог назвала дату снежного шторма в Украине

5 декабря 2021, 14:39

Морозы могут навредить урожаю, и наделать беды.

мороз
Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине этой зимой удивит. Как прогнозируют синоптики, январь станет одним из самых холодных за всю историю.

Климатолог Вазира Мартазинова прогнозирует, что в Украине после празднования Рождества Христового, 7 января, стоит ожидать резкого похолодания.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды, понижение температуры по всей территории страны ожидается с 7 января до 19 января.

"В этот промежуток будут сильные морозы и снег, температура будет достигать отметки – 15 градусов", - говорит климатолог, передает Телеграф.

Она предупредила, что могут возникнуть проблемы у работников сельского хозяйства. В декабре будет плюсовая температура, снег, который хоть и будет выпадать, не успеет образовать снежный покров на земле.

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Морозы могут повредить озимые - сельскохозяйственные зерновые, требующие перезимовки в условиях пониженных температур.

"Риск для насаждений есть", - заявила Мартазинова.

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Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

Она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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