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В Украине врежут морозы до -15°: где и когда ждать удара холода

5 декабря 2021, 04:22
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Синоптик рассказала об осадках смешанной фазы - дождь с переходом в мокрый снег.

Градусник
/ 34.ua

До конца уикенда в Украине ожидается сухая погода, без осадков, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее прогнозу на Радио НВ, ночные температуры будут достигать −4…−9° C. в горах Карпатского региона прогнозируется до -15° C.

"В карпатском регионе, то есть Закарпатье, Прикарпатье, ожидаем значительные осадки, и даже сильные снегопады могут быть. В этих регионах следует быть очень внимательными, осторожными. Объявлен значительный уровень лавинной опасности и советует, конечно, наша Служба по чрезвычайным ситуациям воздержаться от походов в горы, потому что сегодня-завтра там сложная погода. Но осадки уже сегодня будут вечером прекращаться", - предупредила синоптик.

Позднее непогода будет передвигаться ближе к центральным регионам страны.

"Это будут осадки смешанной фазы, то есть дождь с переходом в мокрый снег, и они уже будут более умеренного характера, никакого значительного апокалипсиса, вьюг, такого мы не ожидаем именно по северным и центральным областям", - сказала сотрудник Укргидрометцентра.

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Читайте такжеУкраину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогодыИз-за осадков и прыжков температур, синоптик советует быть осторожными на дорогах, как водителям, так и пешеходам из-за опасности гололеда.

"Просто умеренный мокрый снег может быть. И конечно, он может привести и к опасности, это больше заключается в том, что вечером температура начнет снижаться, потому что сейчас в большинстве областей плюсовая температура. Я имею в виду северные и центральные области. И, соответственно, вечером будет снижена температура до нуля, а затем в ночные часы и минусы будут, морозы", - добавила Птуха.

Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала о том, что в Украине декабрь 2021 может быть на 1—2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993—2016 годов, а январь и февраль — на 2—3 градуса.

В интервью Фактам она подчеркнула, что в этой связи наступление весны в Украине может прийти раньше времени.

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