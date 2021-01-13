Мороз -20 и снегопад идут в Киев: срочное предупреждение синоптиков

Киев заметет снегом 14 января.
В четверг, 14 января в Киеве ожидается резкое изменение погоды. По прогнозу синоптиков, днем ожидаются интенсивные осадки, а температура в ближайшие дни будет понижаться.
Как сообщили в пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в течение 14-15 января, по прогнозу синоптиков, в столице возможен снег, интенсивные осадки прогнозируют днем 14 января. Также ожидается значительное снижение температуры.
"Днем 14 января до -4 °C. А в ночь на 15 января — до -11 °C. В течение 16-18 января днем прогнозируют до -15 °C, ночью — до -20 ° C", - говорится в сообщении.
В КГГА заверили, что Киевавтодор готов к ухудшению погодных условий. Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров. В общем готовы к работе 544 единицы спецтехники, отметили власти столицы.
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Сегодня в восточные, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Запорожскую область пришли снегопады. Синоптики прогнозировали до 15 сантиметров снега.
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