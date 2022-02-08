Мороз в марте и невероятная жара в мае: весна в Украине будет непредсказуемой

Весна в Украине / pixabay

Погода в Украине весной 2022 будет теплой и удивительной. Как говорит народный синоптик Владимир Деркач, в марте продолжит тенденцию теплого февраля.

При этом специалист уточняет, что рассчитывать на теплый март не стоит.

"Репетицию весны мы ощутим уже в феврале. Во второй декаде можно ожидать в основном плюсовую температуру днем. Морозными будут лишь несколько дней. По ночам столбик термометра также редко будет опускаться ниже нуля. В третьей декаде февраля возможны паводки", - об этом он сообщил изданию Realist.

Погода на апрель 2022

Уже с конца первой декады марта в Украину понемногу начнет приходить тепло.

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"Апрель начнется прохладой с небольшими осадками, но со временем температура будет повышаться. В середине месяца будет потепление, но осадков практически не ожидается", - говорит синоптик.

Погода на май 2022

Что касается мая, то Деркач отметил, что в начале месяца вероятны небольшие осадки. Погода в Украине будет характеризоваться повышением температуры и уже в середине месяца можно ожидать летнюю жару, которая продержится практически до середины месяца, после чего пойдут дожди. Конец мая будет теплым, но иногда возможны осадки.

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Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

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