УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Мороз в марте и невероятная жара в мае: весна в Украине будет непредсказуемой

8 февраля 2022, 22:36

Уже с конца первой декады марта в Украину понемногу начнет приходить тепло.

весна
Весна в Украине / pixabay

Погода в Украине весной 2022 будет теплой и удивительной. Как говорит народный синоптик Владимир Деркач, в марте продолжит тенденцию теплого февраля.

При этом специалист уточняет, что рассчитывать на теплый март не стоит.

"Репетицию весны мы ощутим уже в феврале. Во второй декаде можно ожидать в основном плюсовую температуру днем. Морозными будут лишь несколько дней. По ночам столбик термометра также редко будет опускаться ниже нуля. В третьей декаде февраля возможны паводки", - об этом он сообщил изданию Realist.

Погода на апрель 2022

Уже с конца первой декады марта в Украину понемногу начнет приходить тепло.

Реклама

"Апрель начнется прохладой с небольшими осадками, но со временем температура будет повышаться. В середине месяца будет потепление, но осадков практически не ожидается", - говорит синоптик.

Погода на май 2022

Что касается мая, то Деркач отметил, что в начале месяца вероятны небольшие осадки. Погода в Украине будет характеризоваться повышением температуры и уже в середине месяца можно ожидать летнюю жару, которая продержится практически до середины месяца, после чего пойдут дожди. Конец мая будет теплым, но иногда возможны осадки.

Читайте такжеВесна в Украину придет внезапно - климатолог

Напомним, по прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, ранней весны пока не прогнозируется, скорее всего, погода и в дальнейшем будет непостоянной.

Ранее доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко рассказала, что лето 2022 в Украине будет достаточно жарким, но в этот период года будет наблюдаться увеличение осадков. Из-за глобального потепления климат в нашей стране будет меняться, как и по всей планете.

Читайте также:

viber
погода весна синоптики прогноз погоды Владимир Деркач Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Мороз в марте и невероятная жара в мае: весна в Украине будет непредсказуемой». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недруговГороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недругов Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2022: Девам – враги, Скорпионам – судьбоносная встреча, Козерогам – выгодаГороскоп на сегодня, 5 февраля 2022: Девам – враги, Скорпионам – судьбоносная встреча, Козерогам – выгода Как сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавитьсяКак сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавиться Воду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяютВоду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяют В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хВ моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-х
23:01

США обвинили Россию в искажении Минских соглашений

22:36

Мороз в марте и невероятная жара в мае: весна в Украине будет непредсказуемойВидео

22:30

Как нужно правильно есть после заражения Омикрон-штаммом - комментарий врача

22:28

Будет ли обязательной бустерная доза вакцины от коронавируса: ответ Минздрава

22:02

Названы самые прибыльные и убыточные банки Украины - список

Реклама
21:56

"Он разговаривать не мог": под Запорожьем подростки пытали и пытались изнасиловать битой ребенкаВидео

21:33

Для России важна не Украина: Боррель об агрессии ПутинаВидео

21:26

Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектомФото

21:17

В Киеве уволили двух учителей, которые отказались преподавать на украинском

21:16

Киев "стал" Москвой: немецкий телеканал оконфузился в прямом эфиреВидео

20:55

Как приготовить полезный бутерброд - комментарий диетолога

20:41

Страны Евросоюза не хотят отключать Россию от SWIFT - Bloomberg

20:39

Программа еПоддержка стала действенным инструментом социальной помощи и должна быть расширена - Беззубенко

20:37

И пальцем не пошевелят: названы самые ленивые знаки зодиакаВидео

20:18

Удар Украины по России и инициативе "ЛДНР": Гармаш заявил об отказе Киева от "документов" ОРДЛОВидео

19:57

"Это грех": Максим Галкин рассказал о своих трудностях родительства

19:53

В Украине усиливают карантин: три области переходят в "красную" зонуВидео

19:22

С начала года в Украине резко подорожали овощи и говядинаВидео

19:16

Сахар резко подорожал в супермаркетах: цены бьют рекордыВидео

19:07

Риск заболеть одновременно COVID-19 и гриппом: Ляшко обратился к украинцам и назвал рекомендации

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удачаВидео

18:54

Лобода показала две полоски на тесте, поклонники не находят себе места: "держитесь"

18:40

Цены летят вверх: в Украине дорожает топливо, эксперты не прогнозируют стабильностиВидео

18:35

Рисунки на миллион: украинский учитель обрел невероятный дар после инсультаВидео

18:30

"Большая стройка" Зеленского на железной дороге: 130 локомотивов из Франции будут ездить по Украине

18:19

В Киеве мужчина прострелил ногу строителю за залитую квартиру

18:07

Денежный успех, счастье в любви и крепкое здоровье: 5 знаков в списке везунчиков в год ТиграВидео

17:46

Обязаны были сделать хотя бы 1 укол от COVID-19: в Минздраве назвали число отстраненных от работыВидео

17:45

В Винницкой области сестра чудом спасла тонущего братика

17:41

Серая и безвкусная жижа: три ошибки любой хозяйки, которые портят картофельное пюре за 1 секунду

17:26

С днем стоматолога: поздравления, открытки и прикольные картинки к празднику

17:08

Стужук растрогала историей о бывшем муже и рассказала о его смерти

17:01

"Путин уверял, что не обостряет ситуацию": Макрон рассказал о встрече с президентом РФВидео

16:51

Освобождение территорий Украины и давление на Россию: Зеленский удивлен словами Путина Макрону

16:48

"Желание в каменный век перейти?": Зеленский ответил на угрозы ЛукашенкоВидео

16:43

Нырнул в прорубь и не вернулся: появилось видео трагедии в ДнепреВидео

16:31

На пенсию в 60 лет: кто из украинцев сможет уйти на покой в 2022 году

16:30

Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от нормандской встречи политических советников

16:17

Активисты боятся за жизнь Артемия Рябчука: "днепровский стрелок" не принимает передачиВидео

15:54

Ученые объяснили, у кого при коронавирусе чаще всего исчезают обоняние и вкус

Реклама
15:45

"Красавица, но не твоя": Зеленский ответил Путину на скандальное заявлениеВидео

15:43

Патрульные катера и пожарная техника: Зеленский и Макрон договорились расширить сотрудничество

15:39

Украина увеличила товарооборот с Россией

15:18

Итоги переговоров Зеленского и Макрона: все подробностиВидео

15:15

Выжила только мать: двое детей и отец погибли в пожаре в Донецкой области из-за неисправной печки

15:14

"Обращайтесь к врачу": Комаровский перечислил тревожные сигналы во время COVID-19

15:01

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

14:50

В Украине запустили специальный режим для IT-отрасли Дія.City

14:47

"Ты что дверью хлопаешь": в Запорожье таксист избил пассажировВидео

14:39

Магнитная буря 10, 11 и 12 февраля 2022: график, влияние и что делатьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять