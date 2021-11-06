Морозы атакуют неожиданно: синоптик предупредил о резком похолодании

/ meteovesti.ru

В ближайшие дни в Украине прогнозируется ощутимое похолодание, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как пишет он в Facebook, в ближайшие трое суток ожидается кардинальная смена погодного тренда.

Синоптик предупредил о заметном снижении температурных показателей из-за поступления более холодного воздуха.

"На фоне отдельных небольших осадков, показания термометров снизятся на 2-3°. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°", - прогнозирует он.

Кроме того, синоптик также не исключил заморозки в ночной период.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

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Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.