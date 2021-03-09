Морозы не уходят: где сегодня будет холоднее всего

Синоптик озвучила морозный прогноз погоды / УНИАН

Погода в Украине 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, будет сухой, но холодной. Максимально столбики термометров покажут -10 градусов на Севере и Востоке страны.

Прогноз погоды, который опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко, свидетельствует, что сегодня в центральных областях Украины будет сухо и солнечно, но холодно. Днем ​​температура воздуха ожидается около нуля, ночью -5…-8 градусов.

В западных областях без осадков. Днем температура воздуха будет колебаться от ​​-2 до + 2 градусов, ночью -4…-7 градусов.

На севере ни снега, ни дождя сегодня не предвидится. Днем ​столбики термометров покажут ​около нуля, в Сумской и Черниговской областях -2…-4 градуса. Ночью похолодает до -5…-10 градусов.

9 марта на юге Украины без осадков. Днем ​​+4… +7 градусов, ночью -1…-4 градуса.

На востоке страны сегодня без осадков, температура воздуха днем ​​-3… + 2 градуса, ночью -5…-10 градусов.

Погода в Киеве сегодня будет холодной с ночной температурой воздуха -5…-7 градусов, днем - ​​около нуля. Ветер северо-западный, умеренный. Без существенных осадков.

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