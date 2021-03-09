Морозы не уходят: где сегодня будет холоднее всего

Погода в Украине будет сухой, но холодной. Максимально температура воздуха снизится до -10 градусов.
Погода в Украине 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, будет сухой, но холодной. Максимально столбики термометров покажут -10 градусов на Севере и Востоке страны.
Прогноз погоды, который опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко, свидетельствует, что сегодня в центральных областях Украины будет сухо и солнечно, но холодно. Днем температура воздуха ожидается около нуля, ночью -5…-8 градусов.
В западных областях без осадков. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до + 2 градусов, ночью -4…-7 градусов.
На севере ни снега, ни дождя сегодня не предвидится. Днем столбики термометров покажут около нуля, в Сумской и Черниговской областях -2…-4 градуса. Ночью похолодает до -5…-10 градусов.
9 марта на юге Украины без осадков. Днем +4… +7 градусов, ночью -1…-4 градуса.
На востоке страны сегодня без осадков, температура воздуха днем -3… + 2 градуса, ночью -5…-10 градусов.
Погода в Киеве сегодня будет холодной с ночной температурой воздуха -5…-7 градусов, днем - около нуля. Ветер северо-западный, умеренный. Без существенных осадков.
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Погода в Украине весной будет холодной. Теплые градусы не порадуют украинцев даже в начале апреля. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань. Также он озвучил прогноз погоды на Пасху в Украине.
- В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украину придет настоящая весна.
- Синоптик дал неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля.