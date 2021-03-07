Украинцев предупредили о резком похолодании и морозах до -14 градусов

В Украине прогнозируют заморозки / Reuters

В Украине прихода настоящей весны в ближайшее время ждать не стоит, погода будет соответствовать климатическим нормам ранней весны, рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

Как подчеркнул он в комментарии Оbozrevatel, это связано прежде всего с ночными морозами, которые еще продолжаются, что характерно для марта и даже для начала апреля и соответствует климатической норме.

Синоптик отметил, что несмотря на это в дневные часы температура будет постепенно повышаться, "в пределах 5-7 градусов каждый день".

Мурмыло добавил, что значительное влияние на повышение температуры будет иметь снег, а именно – остался он в определенных регионах или нет, и насколько быстро тает: "Это очень сильно влияет на температуру, особенно на дневную. Образование туманов, гололеда – это все связано. Вечерние и ночные туманы не дадут температуре повышаться днем".

Как уточнили в Укргидрометцентре, в ближайшие дни в Украине ожидают переменную облачность, порывистый ветер, ночью температура местами снизится.

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Прогноз погоды на 7 марта:

7 марта будет переменная облачность. Без осадков, лишь вечером в северной части местами небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Температура 1-6° тепла, в Одесской области до 9° тепла. В Киеве 7 марта переменная облачность. Без осадков, вечером местами небольшой мокрый снег. Температура 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 8 марта:

8 марта ночью в западных и северных, днем в Карпатском регионе, восточных и местами центральных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 0-5 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла, на юге страны 4-9° тепла.

В Киеве 8-9 марта без существенных осадков, только ночью 8 марта небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температуре 8 марта ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла; 9 марта ночью 3-8° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

Прогноз погоды на 8 марта / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 марта:

9 марта без существенных осадков, лишь ночью в юго-восточной части небольшой мокрый снег; температура ночью 3-8 ° мороза, на северо-востоке страны до 12 ° мороза; днем около 0°, в южной части и на Закарпатье 2-7° тепла. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Прогноз погоды на 9 марта / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10-11 марта:

10-11 марта без осадков, лишь 12 марта в западных областях небольшой дождь и мокрый снег (в Карпатах снег). Температура ночью 6-11° мороза, на Черниговщине и Сумщине до 14° мороза; днем от 2° мороза до 4° тепла, на Закарпатье, 12 марта и в Прикарпатье и Одесской области 4-9° тепла. В Киеве 10-11 марта без осадков. Температура ночью 6-11° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

Прогноз погоды на 10 марта / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 марта / meteo.gov.ua

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