Мощные грозы и сильный ливень: в Украину ворвется резкое похолодание

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине будет теплой 25 мая, но не долго. Синоптики обещают, что дожди и грозы скоро вернутся.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, днем 25 мая температура воздуха поднимется до +20 +25 градусов, на Западе ожидается до +24 +28 градусов.

На Волыни и в Ровно будет прохладнее - до +21 +24 градусов. Еще более низкие температуры +18 +23 градуса прогнозируются на востоке Украины. На большей части территории страны осадков не ожидается. Однако атмосферный фронт из Польши принесет кратковременные дожди с грозами в западные области, они будут сопровождаться порывистым ветром.

В Киеве 25 мая дождей и сильного ветра не ожидается, днем столбики термометров будут показывать до +23 градусов.

Это будет самая комфортная погода в ближайшие дни, так как вскоре столицу накроют дожди, а в четверг-пятницу ожидается сильный ветер.

В ближайшие выходные - ощутимо похолодает.

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Погода на лето в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Июнь будет, скорее всего, относительно теплый, без сверхвысоких температур. С середины июля по август Украину ждут самые жаркие дни.

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