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Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Ангелина Подвысоцкая
18 ноября 2024, 05:55
1702
Во многих областях Украины в течение недели резко снизится температура воздуха и будут сильные осадки.
Погода, снег
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

О чем идет речь:

  • Когда в Украине ударит -6 градусов
  • В каких областях будут сильные порывы ветра
  • Где синоптики прогнозируют дожди и снег

Погода в Украине в течение недели, с 18 ноября по 24 ноября, будет дождливой и снежной. Уже в ближайшие дни в регионах сильно усилится ветер. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, ночью в Украине без существенных осадков, местами возможен туман. Утром и днем в северо-западных областях и Крыму пройдут небольшие дожди, на остальной территории страны без осадков.

видео дня

Ветер ожидается преимущественно юго-западного направления, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем +5...+10 °С. На крайнем юге и в Крыму ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С.

погода 18 ноября
Прогноз погоды в Украине / фото: meteoprog

Погода в Украине 19 ноября

Во вторник, 19 ноября, в северных и западных регионах пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы; на остальной территории страны без существенных осадков. Ночью и утром в центральных и южных областях местами туман. Ветер юго-западный, на Левобережье переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем +4...+9 °С, на юге +8...+13 °С.

погода 19 ноября
Прогноз погоды в Украине 19 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 20 ноября

В среду, 20 ноября, в западной части ожидаются умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Днем также пройдет небольшой дождь местами в южных и северных областях, на остальной территории сухо. Ветер южный/юго-восточный, 7 - 12 м/с, местами отдельные порывы, 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью в южных и западных областях составит +3...+8 °С, в северных, центральных и восточных регионах -4...+1 °С, днем воздух прогреется до +7...+12 °С, в Крыму местами +14...+16 °С.

погода 20 ноября
Прогноз погоды в Украине 20 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 21 ноября

В четверг, 21 ноября, в Украине ожидается неустойчивая и ветреная погода. В большинстве областей пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и снега. Ветер в западных областях западного направления, 5 - 10 м/с, на остальной территории южный, 9 - 14 м/с, днем порывы, 17 - 23 м/с. Температура воздуха в северо-западных областях в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С, в остальных регионах +8...+13 °С, на юге и в Крыму местами +14...+16 °С.

погода 21 ноября
Прогноз погоды в Украине 21 ноября / фото: Windy

Погода в Украине 22 ноября

В пятницу, 22 ноября, по всей Украине произойдет существенное снижение температуры. В то же время будут наблюдаться осадки в виде дождя с переходом в снег и мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на южный, 7 - 12 м/с, днем местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...-5 °С, днем -2...+3 °С, на юге +4...+9 °С.

погода 22 ноября
Прогноз погоды в Украине 22 ноября / фото: Windy

Погода в Украине 23 ноября

В субботу, 23 ноября, сохранится неустойчивый характер погоды с осадками в виде снега и дождем, порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха. Наиболее холодно ожидается в западном регионе. Здесь ночью -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В остальных областях в течение суток +3...+9 °С, на юго-востоке +7...+12 °С.

погода 23 ноября
Прогноз погоды в Украине 23 ноября / фото: ventusky

Погода в Украине 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, местами в Украине, кроме юго-восточной части, пройдет снег и мокрый снег, на Закарпатье возможен гололед, в Карпатах сильный снег. Ветер преимущественно юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем 0...+5 °С, на юге до +8 °С.

погода 24 ноября
Прогноз погоды в Украине 24 ноября / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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