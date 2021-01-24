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На дорогах будет ад: синоптики предупредили о сильной метели

24 января 2021, 22:58
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Из-за ухудшения погодных условиях на дорогах будет гололедица и снежные заносы.

Украину накроют сильные метели / УНИАН

Погода в Украине 25 января ухудшится, поэтому украинцы должны быть готовы к сильным порывам ветра и снегу.

Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), завтра на Правобережье Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в западных регионах будет значительный дождь с мокрым снегом.

Также снег завтра, 25 января, возможен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. В ГСЧС отмечают, что из-за ухудшения погодных условиях возможны метели, а на дорогах гололедица и снежные заносы (I уровень опасности).

"В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см. Погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц ", - говорится в сообщении спасателей.

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По прогнозам Укргидрометеоцентре, 25 января, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет солнечная погода: днем воздух прогреется до +7, а ночью температура упадет до +3.

Во всех западных областях мокрый снег с температурой до +1, в центральных - ожидаются дожди до +5 .. + 9 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что в Украине во вторник и в среду, 26-27 января, снова похолодает – днем ожидается до 15-16 градусов мороза. Ночью температура может упасть до отметки -22 градуса.
  • Синоптик Наталья Диденко отметила, что 25 числа из-за циклона ожидается неблагоприятная погода – большинство областей накроют дожди.
  • Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.

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