На дорогах будет ад: синоптики предупредили о сильной метели

Украину накроют сильные метели / УНИАН

Погода в Украине 25 января ухудшится, поэтому украинцы должны быть готовы к сильным порывам ветра и снегу.

Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), завтра на Правобережье Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в западных регионах будет значительный дождь с мокрым снегом.

Также снег завтра, 25 января, возможен в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. В ГСЧС отмечают, что из-за ухудшения погодных условиях возможны метели, а на дорогах гололедица и снежные заносы (I уровень опасности).

"В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см. Погодные условия могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц ", - говорится в сообщении спасателей.

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По прогнозам Укргидрометеоцентре, 25 января, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет солнечная погода: днем воздух прогреется до +7, а ночью температура упадет до +3.

Во всех западных областях мокрый снег с температурой до +1, в центральных - ожидаются дожди до +5 .. + 9 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: