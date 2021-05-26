На Украину завтра налетит опасный циклон - синоптики

Циклон Nathan притянет в Украину дожди с грозами, и стоит ждать похолодания.
Погода в Украине будет опасной и неустойчивой. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, 27 мая стоит ждать осадков в виде дождей и гроз в ряде регионов вследствие влияния атмосферного фронта циклона под названием NATHAN, приходящего в страну с севера.
Отмечается, что прохладные воздушные массы, которые несет с собой циклон, пока не отразятся на температуре воздуха - в Украине в целом сохранится довольно теплая погода.
По данным специалистов, очередное похолодание ожидается на выходных, 29 и 30 мая. А в четверг и пятницу можно будет еще наслаждаться теплом.
27 мая прогнозируются дожди с грозами на Севере, в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.
На остальной территории страны - без осадков.
Столбики термометров в ночное время будут колебаться между +10 и +15 градусами, однако в западных регионах будет холоднее: около +6... +11 градусов.
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Днем температура воздуха в среднем по стране ожидается около +23... +28 градусов, но в западных, северных и Винницкой областях чуть ниже: около +20... +25 градусов.
Кроме того, синоптики предупреждают и о граде в некоторых областях страны.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- О наступлении летнего тепла говорить рано, заявил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло и рассказал, какой будет погода в Украине до конца мая 2021.
- Погода в Украине летом 2021 будет аномально жаркой. По прогнозу синоптиков и климатологов, особенно неблагоприятные климатические условия ожидают жителей и аграриев степной зоны.
- Эксперт считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.