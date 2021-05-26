На Украину завтра налетит опасный циклон - синоптики

Погода в Украине на 27 мая / pixabay

Погода в Украине будет опасной и неустойчивой. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, 27 мая стоит ждать осадков в виде дождей и гроз в ряде регионов вследствие влияния атмосферного фронта циклона под названием NATHAN, приходящего в страну с севера.

Отмечается, что прохладные воздушные массы, которые несет с собой циклон, пока не отразятся на температуре воздуха - в Украине в целом сохранится довольно теплая погода.

По данным специалистов, очередное похолодание ожидается на выходных, 29 и 30 мая. А в четверг и пятницу можно будет еще наслаждаться теплом.

27 мая прогнозируются дожди с грозами на Севере, в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях.

На остальной территории страны - без осадков.

Столбики термометров в ночное время будут колебаться между +10 и +15 градусами, однако в западных регионах будет холоднее: около +6... +11 градусов.

Читайте такжеВ июне Украину ждет опасная погода - климатолог

Днем температура воздуха в среднем по стране ожидается около +23... +28 градусов, но ​​в западных, северных и Винницкой областях чуть ниже: около +20... +25 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают и о граде в некоторых областях страны.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: