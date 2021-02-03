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На выходных в Украине ударит сильный мороз: где ждать -23

3 февраля 2021, 22:53
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Синоптики прогнозируют снегопады и резкое падение температуры воздуха.

В Украине снова ударит мороз / pixabay

Погода в Украине на выходных ухудшится. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, морозы усилятся в некоторых областях до -23 градусов уже через несколько дней.

6 февраля будет наблюдаться снижение температуры в Карпатском регионе. В ночное время температура опустится до -11...-16 градусов, днем будет держаться около -5...-10 градусов.

В южной и западной части страны на выходных синоптики обещают похолодание до -9 градусов ночью и до -5 днем. На Закарпатье и в Одесской области температура воздуха будет от ноля до 5 градусов тепла.

В Киеве 6 февраля ночью похолодает до -16 градусов, днем ​​5-10° мороза.

7 февраля в Украине также сохранится холодная погода. По прогнозам синоптиков, в Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ночью -12...-17 градусов, а в Черниговской и Сумской области температура опустится до -23 градусов. В дневное же время будет колебаться от -7 до -12 градусов.

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На остальной территории страны ночью будет -3...-9 градусов, днем -​​1...-7, на юге и юго-западе страны от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Возможны небольшие осадки в виде снега.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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