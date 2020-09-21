Осень отменяется: синоптик дал прогноз погоды на неделю

Вечера и ночи будут прохладными, говорит прогноз погоды / УНИАН

Погода в Украине в течение текущей недели будет теплой и комфортной днем, а ночи ожидаются достаточно прохладные.

Такой прогноз погоды дал синоптик Укргидрометцентра.

Погода на сегодня, 21 сентября, обещает быть солнечной. Температура воздуха днем в западных регионах и на юге поднимется до +24 градусов. На севере и востоке — до +21... +23 градусов. Ночные температуры будут колебаться в пределах +6...+8 градусов.

Погода в Киеве днем будет солнечной и комфортной, без осадков. Столбики термометров покажут +20... +22 градуса выше нуля.

Погода в Украине на 21 сентября / meteo.gov.ua

Во вторник, 22 сентября, погода в Украине будет солнечной и безветренной. Температура воздуха днем составит +22...+25 градусов, ночью столбики термометров покажут +5...+8, на Юге - от +10 до +13 градусов.

Погода в Украине на 22 сентября / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 23 сентября также не обещает осадков. В западных областях переменная облачность. Температура воздуха днем составит +21...+25 градусов, в Крыму - до +26. Ночью будет прохладнее - от +7 до +13.

Прогноз погоды на 23 сентября / meteo.gov.ua

Погода в Украине в четверг, 24 сентября, будет сухой и теплой. В Ужгороде синоптик прогнозирует дождь. Днем воздух прогреется до максимально до +16 градусов, в Николаеве и Херсоне - до +27. Ночью столбики термометров покажут +8...+11.

Погода на 24 сентября / meteo.gov.ua

Погода в последний рабочий день недели принесет дожди в западные регионы Украины, на остальной территории страны - без осадков. Температура воздуха днем +22...+27, ночью +8...+12.

Погода на 25 сентября / meteo.gov.ua

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Как сообщал Главред, ранее синоптик дал прогноз погоды до конца осени - в Украине ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.