​Погода на День святого Николая: к чему готовиться украинцам

Синоптик предупредила украинцев, о тумане и мокром снеге на выходных.
Погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет облачной. По прогнозу синоптиков существенного похолодания и снега ждать не стоит.
"19-го декабря погода в большинстве областей Украины будет облачной, влажной и с оттепелью. Атмосферные фронты затронут хвостами северные, центральные, восточные области, немного южную часть Украины - местами возможны туман, дождь, мокрый снег", - рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Диденко сообщила, что периодические туманы возможны по всей стране в субботу, 19 декабря. Ветер будет небольшой, преимущественно западного направления.
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"Влажность, туманы и почти штиль - будут способствовать накоплению и зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому маску не спешите снимать даже при выходе из помещения или транспорта, особенно, у кого есть бронхо-легочные проблемы - береженого Бог бережет", - предупредила погодный эксперт.
Столбики термометров 19 декабря днем будут показывать около 0 градусов. Исключение составит только юг и запад страны - там ожидается до 7 градусов тепла.
В Киеве в День святого Николая возможен мокрый снег. Температура воздуха днем составит около 0 градусов, будет мокро и сыро.
"В Киеве на Николая может полетать небольшой мокрый снег или покапать туман, будет сыро. Однако в целом без существенных осадков. Туман будет ухудшать видимость и ситуацию с качеством воздуха. Температура воздуха не хочет отрываться от нуля - и ночью, и днем будет одинаковой. В воскресенье, 20-го декабря, ситуация особо не изменится", - сообщила Диденко.
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